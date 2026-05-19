Közérdekű Magyar Péter Ruff Bálint Tisza Párt

Újabb pozíciót kapott Ruff Bálint, miniszterelnök-helyettes lesz

A kormányfő úton Lengyelországba, első hivatalos külföldi látogatására írt a kinevezésről a közösségi oldalán.

„Bécsi átszállással érkezünk kereskedelmi járattal Krakkó csodálatos városába, ahonnan még ma este vonattal továbbindulunk Varsóba” – kezdi írását Magyar Péter.

A miniszterelnöki delegációhoz csatlakozik Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az úttal és a várható témákkal bővebben ebben a cikkben foglalkoztunk:

Magyar Péter hivatalos tárgyalást folytat a lengyel miniszterelnökkel. Találkozik továbbá a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével.

„Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatásom esetére a mai naptól miniszterelnök-helyettesnek nevezem ki dr. Ruff Bálint György miniszter urat” –

teszi hozzá.

Csütörtök reggel Varsóból Bécsbe érkezik a tárgyalódelegáció, ahol Magyar Péter az osztrák kancellárral és elnökkel is hivatalos egyeztetést folytat. Aznap este pedig vonattal érkezik vissza a kormányfő Budapestre.

205 nappal az adatigénylés beadása után kiadta a Neumann János Egyetemért Alapítvány a KecsUP Híreknek a tavaly nyári intézkedési tervét.

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala – írta az MTI-nek a Sándor-palota.

A Fidesz-frakció szerint semmi újat sem tudtunk meg a miniszterelnöktől.

Tíz darab, első osztályú Intercity vasúti kocsit bérel a MÁV a nyári hónapokra. A bérjárműveket a Balaton környéki viszonylatokon állítják szolgálatba.

Elkészült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tavalyi, 2025-ös pénzügyi beszámolója, amit a Magyar Közlöny hivatalos értesítőjében tettek közzé hétfő este.

Magyar Péter miniszterelnököt több minisztere is elkíséri ma Lengyelországba, az új magyar kormányfő első hivatalos külföldi útjára. Eközben Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét.

A Magyar Közlönyben teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatokat rendelt el a kormány, amik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működését is érintik.

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki – adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.

Szűk fél óráig tartózkodott a bekéretett orosz nagykövet a Külügyminisztériumban.

Rogán Antal minisztériumán akadhatott fenn számos közérdekű adatigénylés az elmúlt években

A HVG birtokába jutó dokumentumok felfedik, milyen erős központi kontrollt gyakorolt Rogán Antal tárcája az Orbán-kormány minisztériumainak kommunikációja felett.

