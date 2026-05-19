Újabb pozíciót kapott Ruff Bálint, miniszterelnök-helyettes lesz

„Bécsi átszállással érkezünk kereskedelmi járattal Krakkó csodálatos városába, ahonnan még ma este vonattal továbbindulunk Varsóba” – kezdi írását Magyar Péter.

A miniszterelnöki delegációhoz csatlakozik Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Az úttal és a várható témákkal bővebben ebben a cikkben foglalkoztunk:

Magyar Péter hivatalos tárgyalást folytat a lengyel miniszterelnökkel. Találkozik továbbá a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével.

„Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatásom esetére a mai naptól miniszterelnök-helyettesnek nevezem ki dr. Ruff Bálint György miniszter urat” –

teszi hozzá.

Csütörtök reggel Varsóból Bécsbe érkezik a tárgyalódelegáció, ahol Magyar Péter az osztrák kancellárral és elnökkel is hivatalos egyeztetést folytat. Aznap este pedig vonattal érkezik vissza a kormányfő Budapestre.