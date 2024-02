Újabb szint a NER-háborúban: Rogán Antalnak mennie kellene Varga Judit volt férje, Magyar Péter szerint

Nem érti, a Fidesz-szavazók hogyan nyelik le, hogy Bayer Zsolt beleszálljon a köztársasági elnökbe, a Fidesz saját emberébe. Bántónak tartja azt is, ahogy a kormány hallgatott a botrány kirobbanása után.

Magyar Péter szerint biztosan vannak a kormányban, akiknek nem tetszik az a központosított kommunikáció, amelyben „az utolsó minisztériumi közleményt is Rogánék hagyják jóvá”.

Magyar Péter szerint Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a kormány Richelieu-je. „Őket soha senki nem kéri számon, nem elszámoltathatók” – mondta. Szerinte Rogánnak példátlanul nagy hatalma van, különösen, hogy a titkosszolgálatok is hozzá kerültek. Rogán egy „intéző ember”: olyan dolgokat tesz meg, amit a miniszterelnök nem feltétlenül csinálna. Ő úgy véli, Rogánnak mennie kellene.

A volt férj általánosabb kérdésekről is beszélt. Szerinte két nyilvánosság van Magyarországon, ezért a Fidesz szavazói nem is tudják, hogy ezért vagy másért kritizálniuk kellene Rogán Antalt. „A fontos döntések nem a kormányülésen dőlnek el, hanem a belső magban. Ide tartozik Rogán Antal, Gulyás Gergely, Orbán Balázs és Nagy Márton”. „Nekem nincsenek reményeim, de azt komolyan gondoltam, hogy a magyar emberek legnagyobb ellensége az apátia” – mondta. Szerinte az ő jobboldali közegében is van egy beletörődés, de azt nem tartja normálisnak, hogy „az ország fele néhány család kezében van”.