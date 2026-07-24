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Közérdekű Hankó Balázs Orbán Viktor Tarr Zoltán

Újabb támogatási botrány: Orbán Viktor, Hankó Balázs és Lezsák Sándor is érintett

mfor.hu

A Magyar-Turán Alapítvány Orbán Viktornak írt köszönőlevele újabb kérdéseket vet fel a 2025-ben odaítélt több száz millió forintos állami támogatás körül. A dokumentum szerint a szervezet a volt miniszterelnök „személyes közbenjárásának” tulajdonítja a költségvetési kiegészítés megszerzését, miközben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium már vizsgálja az ilyen támogatási döntések jogszerűségét és a közpénzek felhasználását.

Újabb dokumentum került nyilvánosságra a Magyar–Turán Alapítvány állami támogatásával kapcsolatban. A Nagy Ervin országgyűlési képviselő által közzétett levél szerint az alapítvány Orbán Viktor volt miniszterelnöknek mondott köszönetet azért, mert állításuk szerint személyes közbenjárásával lehetővé tette a 2025-ös Ősök Napja rendezvény zavartalan megrendezését.

A levélben az alapítvány azt írja:

„Fogadja őszinte köszönetünket, amiért személyes közbenjárásával lehetővé tette a 2025. évi Ősök Napja zavartalan megrendezését. (...) Az Ön személyes közreműködésével megkaptuk a 2025-re vonatkozó költségvetési kiegészítésünket.”

A dokumentum szerint az alapítvány azt is hangsúlyozza, hogy „rendületlenül támogatja” Orbán Viktor „nemzetépítő küldetését”, valamint azt állítja, hogy a szervezet tagjai és szövetségesei aktívan tevékenykedtek a nemzeti kormányzat hatalomra kerüléséért.

A nyilvánosságra került levél arra is utal, hogy a támogatási ügyben Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke is szerepet játszott. Az alapítvány szerint korábbi levelüket Lezsák Sándor kérésére csatolták, és azt írják, hogy Orbán Viktor személyes segítségével megkapták a 2025-re vonatkozó költségvetési kiegészítést.

A dokumentumban az alapítvány további támogatást is kér. A levél szerint azt szeretnék, hogy még 2025 végéig megoldódjon egy újabb kérésük, hogy terveiket és közös küldetésüket már 2026 elejétől a legmagasabb színvonalon folytathassák.

A levél tartalma különös jelentőséggel bír annak fényében, hogy a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium korábban közölte: vizsgálja azokat az egyedi támogatási döntéseket, amelyek alapján a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium – Hankó Balázs minisztersége idején – a 2026-os országgyűlési választásokat követően több száz millió forintos költségvetési kiegészítést ítélt oda a Magyar–Turán Alapítványnak.

A minisztérium közleménye szerint a vizsgálat célja annak tisztázása, hogy a támogatási döntések milyen eljárásrend szerint születtek meg, kik készítették elő azokat, és történt-e bármilyen, a hivatalos döntéshozatali folyamaton kívüli közreműködés. A most nyilvánosságra került levél tartalmát a tárca tájékoztatása szerint szintén értékelni fogják.

A közlemény szerint amennyiben a vizsgálat jogszabálysértésre vagy a közpénzek felhasználásával kapcsolatos visszásságra utaló körülményeket tár fel, a minisztérium megteszi a szükséges jogi lépéseket. A vizsgálat eredményéről későbbre ígértek tájékoztatást.

A teljes levél Tarr Zoltán hivatalos Facebook-oldalán jelent meg.

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