Újabb terrorszervezet került fel a nemzeti listára

A terrorizmus elleni nemzeti listát szükséges kiegészíteni azzal a szélsőséges szervezettel, amely magára vállalta a 2026. március 20-án a csehországi esetet – írta a hétfőn késő este megjelent Magyar Közlöny vonatkozó rendelete.

Ezek alapján:

újabb taggal bővült a terrorszervezetek listája, a táblázat 5. sorába felvették a Earthquake Faction / Földrengés Frakció nevű szervezetet.

Csehországban még péntek kora reggel kigyulladt egy ipari csarnok a Pardubicében, ahol az LPP Holding nevű cseh védelmi vállalat egyik raktárja is található. A cseh céget korábban hírbe hozták az izraeli fegyveróriással, az Elbit Systemsszel.

Az esetet már akkor terrortámadásként kezelte a cseh belügyminisztérium. A gyújtogatást a fenti szervezet vállalta magára.