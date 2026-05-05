Újabb vizsgálat indul, ezúttal a NER egyik médiafelvásárlásával kapcsolatban

Vizsgálatot indított az Indamedia-Ringier felvásárlás ügyében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), mert megítélése szerint a törvény alapján nem bejelentésköteles tranzakcióval kapcsolatban felmerültek ellentmondások, amelyek versenyfelügyeleti eljárás keretében tisztázhatók megnyugtatóan – erről a versenyhatóság tájékoztatta kedden az MTI-t.

A közleményben felidézték: 2025. október 30-án a Ringier Hungary Kft., illetve a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Network Zrt. tulajdonába kerültek. A tranzakció a vonatkozó törvény szerint nem volt bejelentésköteles, mert az érintett vállalkozáscsoportok együttes árbevétele nem érte el a 20 milliárd forintot. Ezért a GVH-hoz nem volt kötelező bejelenteni az összefonódást.

A versenyhivatal hozzátette: bár a 2017. január 15-től bevezetett szabályok alapján külön versenyfelügyeleti eljárásban vizsgálhatók azok a kisebb fúziók is, amelyeknél a részes felek együttes árbevétele meghaladja az 5 milliárd forintot és az érintett piacon a verseny jelentős mértékű csökkenésének esélye nem zárható ki, de az előzetes egyeztetés során rendelkezésére bocsátott információk alapján nem volt indokolt, hogy a GVH hivatalból eljárást indítson.

Ugyanakkor idén március 2-án bejelentés érkezett a nemzeti versenyhatósághoz, a bejelentő által ott rendelkezésre bocsátott új adatok, információk alapján a GVH úgy ítélte meg, hogy a különböző adatok közötti ellentmondások, bizonytalanságok miatt egy versenyfelügyeleti eljárásban lehet megnyugtató módon tisztázni a tranzakció versenyhatásait.

A közleményben a GVH kiemelte: hatásköre a versenytörvény alapján kizárólag az összefonódások piaci versenyre gyakorolt hatásának értékelésére terjed ki.

A sokszínű tájékoztatás követelményének biztosítása, az ehhez kapcsolódó szempontok vizsgálata a versenyfelügyeleti eljárásban szakhatóságként eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának hatáskörébe tartozik.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy az összefonódás beavatkozást igénylő káros versenyhatásokkal jár, továbbá ilyen esetekben a tranzakció bejelentés nélküli végrehajtása nem minősül a végrehajtási tilalom megsértésének. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a versenyhatások megállapítására és értékelésére irányul

- hangsúlyozta a versenyhivatal.

A GVH kitért arra is, hogy az előzetes egyeztetések informális eljárások, amely során a tervezett tranzakció előzetes versenyjogi értékelését, kockázatbecslését a feleknek kell elvégezniük.

A GVH abból indul ki, hogy a vállalkozások által szolgáltatott információk teljesek és pontosak. Amennyiben a vállalkozások a releváns piacokról és szegmensekről megfelelő, és a korábbi eljárásokban elfogadott adatokkal összhangban álló információkat szolgáltatnak, akkor a GVH a rendelkezésre bocsátott adatok alapján foglal állást arról, hogy például az ehhez hasonló esetekben indokolt lehet-e az összefonódás bejelentése.

Amennyiben azonban a hatóság saját kezdeményezésére vagy harmadik felek jelzése alapján észleli, hogy a vállalkozások által az előzetes egyeztetés során bemutatott elemzés nem volt kimerítő, és olyan új tények, információk jutnak a tudomására, amelyek alapján a versenyaggályok hiánya nem nyilvánvaló, a korábbi egyeztetés ténye nem jelenti akadályát egy esetleges eljárás megindításának

- fogalmaz közleményében a versenyhivatal.

Erre számíthatnak az autósok szerdától a benzinkutakon

Emelkedik a benzin ára.

Valódi helyreigazítást vár Magyar Péter az Indextől, miután közölték, hogy a kampányban nem az igazi Tisza-programról írtak

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke „valódi helyreigazítást” vár az Indextől, amely szerinte „végighazudta” a választási kampányt. A leendő miniszterelnök ezt vasárnapi Facebook-bejegyzésében írta, miután a portál a bíróság jogerős döntése alapján helyreigazítást tett közzé a párt adócsomagjával kapcsolatos állítások miatt.

Győr polgármestere is megszólalt az egyre súlyosabbnak tűnő azbesztszennyezés ügyében

Akár egész Nyugat-Magyarországon lehetnek az osztrák bányákból származó, azbesztszennyezéssel érintett települések – mondta Nemény András, Szombathely polgármestere. A városvezető szavaira Győr polgármestere, Pintér Bence is reagált.

Így zajlik majd a beiktatás napja, Magyar Péter közölte a részleteket

A május 9-i alakuló ülés menetrendjéről osztott meg részleteket Magyar Péter.

Rendezvényt jelentett be Karácsony Gergely, amit Magyar Péter udvariatlannak tart

Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett a főpolgármester. Magyar Péter kommentben reagált.

Közleményt adott ki az ügyészség a 24.hu főszerkesztőjét ért támadás miatt

A Pető Pétert megtámadó férfi elleni kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

Emeli a tétet Trump, egyre jobban magára maradhat Európa

A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Több százezer magyar van óriási bajban: érvénytelenítették a TAJ-számukat

Csapdahelyzetben van rengeteg magyar: annak, akinek nincs biztosítási jogviszonya, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, ha azonban erre nem képes (mert nincs jövedelme), akkor elesik az ingyenes orvosi ellátástól, illetve a NAV adók módjára behajthatja a tartozást – írja a 24.hu.

Lehalt az újságíró szervezet oldala – támadásról számoltak be

Még csütörtökön indult, de péntek délután sem volt elérhető a szakmai felület.

Azbeszt: mégsem áll meg Vasnál a szennyezés? Országos intézkedés következik

Vas vármegye után az egész országban vizsgálódás indul Orbán Viktorék egyik utolsó döntése nyomán.

