Újra megnyitja kapuit a Karmelita

A közlemény emlékeztet: az első hétvégén kétezer ember élt a lehetőséggel, és egy vezetett túra keretében bejárta Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét.

A regisztrációs helyek múlt héten szinte percek alatt beteltek, ezért most hétvégén folytatódik a program: újra látogatható lesz a két épület, és bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is – írta a miniszter.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a pünkösdi hétvége miatt most csak szombaton lesznek vezetett túrák, de amennyiben az érdeklődés a korábbihoz hasonló marad, a program a következő hétvégéken is folytatódhat.

A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni – közölte Vitézy Dávid.