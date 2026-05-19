1p
Közérdekű Magyar Péter Vitézy Dávid

Újra megnyitja kapuit a Karmelita

mfor.hu

Most szombaton is látogatható lesz a Karmelita és a volt Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden az MTI-vel.

A közlemény emlékeztet: az első hétvégén kétezer ember élt a lehetőséggel, és egy vezetett túra keretében bejárta Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét.

A regisztrációs helyek múlt héten szinte percek alatt beteltek, ezért most hétvégén folytatódik a program: újra látogatható lesz a két épület, és bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is – írta a miniszter.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a pünkösdi hétvége miatt most csak szombaton lesznek vezetett túrák, de amennyiben az érdeklődés a korábbihoz hasonló marad, a program a következő hétvégéken is folytatódhat.

A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni – közölte Vitézy Dávid.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jön a hosszú hétvége – erre számíthat a boltokban

Jön a hosszú hétvége – erre számíthat a boltokban

Háromnapos hétvégére kell készülni.

Újabb dokumentumot hoztak nyilvánosságra az MNB-ügyben érintett kecskeméti alapítványnál

205 nap után hoztak nyilvánosságra egy dokumentumot az MNB-ügyben érintett kecskeméti alapítványnál

205 nappal az adatigénylés beadása után kiadta a Neumann János Egyetemért Alapítvány a KecsUP Híreknek a tavaly nyári intézkedési tervét.

Együttműködne Sulyok Tamás a kegyelmi ügy feltárásában Magyar Péterrel

Együttműködne Sulyok Tamás a kegyelmi ügy feltárásában Magyar Péterrel

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala – írta az MTI-nek a Sándor-palota.

Ruff Bálint

Újabb pozíciót kapott Ruff Bálint, miniszterelnök-helyettes lesz

A kormányfő úton Lengyelországba, első hivatalos külföldi látogatására írt a kinevezésről a közösségi oldalán.

Reagált a Fidesz Magyar Péter kegyelmi üggyel kapcsolatos bejelentéseire

Reagált a Fidesz Magyar Péter kegyelmi üggyel kapcsolatos bejelentéseire

A Fidesz-frakció szerint semmi újat sem tudtunk meg a miniszterelnöktől.

Indul a tűzoltás: Vitézy Dávid a balatoni vasúti közlekedésről intézkedett

Indul a tűzoltás: Vitézy Dávid a balatoni vasúti közlekedésről intézkedett

Tíz darab, első osztályú Intercity vasúti kocsit bérel a MÁV a nyári hónapokra. A bérjárműveket a Balaton környéki viszonylatokon állítják szolgálatba.

Hosszú idő után nyereségesen működött a Fidesz, de pont most veszítette el a választást

Hosszú idő után nyereségesen működött a Fidesz, de pont most veszítette el a választást

Elkészült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tavalyi, 2025-ös pénzügyi beszámolója, amit a Magyar Közlöny hivatalos értesítőjében tettek közzé hétfő este.

Hazarendelte Orbán Anita Magyarország varsói nagykövetét

Hazarendelte Orbán Anita Magyarország varsói nagykövetét

Magyar Péter miniszterelnököt több minisztere is elkíséri ma Lengyelországba, az új magyar kormányfő első hivatalos külföldi útjára. Eközben Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét.

Elindul a közmédia átvilágítása

Elindul a közmédia átvilágítása

A Magyar Közlönyben teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatokat rendelt el a kormány, amik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működését is érintik.

Figyelem: hepatitis-A járványhelyzet alakult ki az egyik magyar városban

Figyelem: hepatitis-A járványhelyzet alakult ki az egyik magyar városban

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki – adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG