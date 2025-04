Van, aki tudja, mire jó a használt pelenka vagy a kidobott étel

Újrafelhasználásukkal azonban egyre több vállalat foglalkozik. Az ausztrál Diaper Recycle például az eldobható pelenkák mellett az inkontinencia segédeszközök begyűjtését és feldolgozását is vállalja. Ám a szolgáltatás még gyerekcipőben jár, nem mindenki számára elérhető, és mivel fizetni kell érte, egyelőre csak egy szűkebb kör veszi igénybe. A vállalat üzemében speciális eljárással választják szét a pelenkákban található műanyagot a rosttól, és míg előbbit továbbadják műanyagfeldolgozásra specializálódott cégeknek, utóbbiból macskaalmot készítenek.

Az élelmiszerpazarlás mérséklésének lehetőségeit kutatja egy ausztrál technológiai start-up, a Food Recycle is. Az Ausztráliában és Új-Zélandon sikeresen működő vállalat speciális technológiával gyakorlatilag bármilyen kereskedelmi élelmiszerhulladékból képes teljes értékű állati takarmányt előállítani a sertés-, a baromfi- és az akvakultúra-ipar számára.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!