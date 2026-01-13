Újranyitott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újranyitott, mindkét futópálya üzemel, a járatok érkezése és indulása biztonságosan megvalósul. A kedvezőtlen időjárás miatt ugyanakkor a forgalom lelassult, egyes járatok esetében késések vagy járattörlések is előfordulhatnak a következő órákban, ezért kérjük utasaink türelmét és megértését – fogalmaz a reptérüzemeltető közleményében.

A repülőtéren és környezetében január 13., kedd hajnaltól kora délutánig havazás, illetve ónos eső volt tapasztalható. A légikikötőben jelenleg is a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben. A Budapest Airport csapatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket.

Folyamatosan dolgoznak

Fotó: Budapest Airport

A Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad ki a repülőtér aktuális körülményeiről. Az utasokat arra kérjük, hogy járatukkal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessék a repülőtér weboldalát, illetve a légitársaságok tájékoztatásait. Köszönjük türelmüket és megértésüket! – írja a reptérüzemeltető.