Ukrán delegáció jön Magyarországra, hogy tisztázza az elfogott pénzszállítók ügyét

„Azonnal intézkedünk az elfogott pénzszállítók és az Oschadbank lefoglalt járművei ügyében. Helyettesem, Alexei Shaban és az Oschadbank takarékbank munkatársai sürgősen Budapestre utaznak, hogy tisztázzák a helyzetet” – írta közösségi oldalán Andrij Pisznij, az ukrán pénzintézet elnöke, amit a Telex szúrt ki.

Az ukrán jegybankelnök hozzátette, hogy levelet is címeznek a partnerekhez és szabályozó hatóságokhoz, különös tekintettel a pénzszállító szolgálatok ellenőrzésének euróvezeti betartásával (CIT-ellenőrzés) és a magyar fél intézkedéseivel kapcsolatban.

Andrij Pisznij azt írta, Ukrajna hivatalos tájékoztatást kér a magyar hatóságoktól az Oschadbank alkalmazottainak letartóztatásának okáról.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha péntek reggel azt közölte, hogy a magyar hatóságok „gyakorlatilag túszul ejtették” az ukrán állami takarékbank hét alkalmazottját. Az üggyel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal magyarázata is megérkezett, amiről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményéből az derül ki, hogy pénteken kiutasítják azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban.