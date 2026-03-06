2p

Közérdekű NAV Ukrajna

Ukrán delegáció jön Magyarországra, hogy tisztázza az elfogott pénzszállítók ügyét

mfor.hu

Budapestre utaznak az Oschadbank (ukrán állami takarékbank) lefoglalt járművei és pénzszállítói ügyében a pénzintézet munkatársai. 

„Azonnal intézkedünk az elfogott pénzszállítók és az Oschadbank lefoglalt járművei ügyében. Helyettesem, Alexei Shaban és az Oschadbank takarékbank munkatársai sürgősen Budapestre utaznak, hogy tisztázzák a helyzetet” – írta közösségi oldalán Andrij Pisznij, az ukrán pénzintézet elnöke, amit a Telex szúrt ki.

Az ukrán jegybankelnök hozzátette, hogy levelet is címeznek a partnerekhez és szabályozó hatóságokhoz, különös tekintettel a pénzszállító szolgálatok ellenőrzésének euróvezeti betartásával (CIT-ellenőrzés) és a magyar fél intézkedéseivel kapcsolatban.

Andrij Pisznij azt írta, Ukrajna hivatalos tájékoztatást kér a magyar hatóságoktól az Oschadbank alkalmazottainak letartóztatásának okáról.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha péntek reggel azt közölte, hogy a magyar hatóságok „gyakorlatilag túszul ejtették” az ukrán állami takarékbank hét alkalmazottját. Az üggyel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal magyarázata is megérkezett, amiről bővebben ebben a cikkben olvashatnak:

A Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményéből az derül ki, hogy pénteken kiutasítják azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban.

 

Ománból is hazahozzák a magyarokat, de még napokat kell várni

Ammán, Sarm es-Sejk, Dubaj és Rijád után hétfőn az ománi Maszkatból is mentesítő járatot indítanak Budapestre, amellyel olyan magyarokat szállítanak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt.

Közölte Szijjártó Péter, hogyan juthatnak haza a Közel-Keleten rekedt magyarok

Itt a mentesítőjáratok menetrendje. Most állítják össze az utaslistákat. Csütörtökön és pénteken is indulhat egy gép Dubajból, a hétvégén kerülhet sor Katarra.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Az Emirates is elkezdett járatokat indítani.

Ismét találkoztak a tenisz szerelmesei

A hivatásos  teniszezők életét a versengés, az eredmények hajszolása jellemzi. A profi teniszezők valóságáról tett őszinte vallomást legutóbb a Dubajban játszó Daniil Medvedev, csatlakozva többek között Iga Swiatek, Carlos Alkaraz és Novak Djokovic korábbi véleményéhez. Mindannyian arra panaszkodtak, hogy az ATP pontok gyűjtési kényszere miatt évente negyven héten kell játszaniuk, utazva versenyről versenyre, ami a játékosok túlterheléséhez, gyakori sérülésekhez vezet. 

Irán miatt már ezernél is több magyarnak kellene segítség

Jócskán megugrott a nap elejéhez képest a konzuli védelemért folyamodók száma.

Iráni konfliktus: már 12 járatot töröltek Budapesten

Légtérzár van Izraelben és Iránban, de a környékre sem repülnek utasszállítók. 

Elrontották a tendert: nem lesznek új HÉV-szerelvények ebben az évtizedben

Vitézy Dávid azt is elmondta, mi volt a probléma.

Elesett Győr felé az M1-es, 3 kilométeres torlódás alakult ki

Baleset miatt lezárták az M1-est Bicskénél Győr felé.  

Petőfi híd

Végre felújíthatják a Petőfi hidat

Indulhat a Petőfi híd felújításának tervezése, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Brutális áremelkedés várható a hétvégén a benzinkutakon

Ma csökkentek az árak, de holnaptól jön a drágulás. 

