Ukrán dróntámadás miatt lezárták a moszkvai repülőteret

Oroszország szerint az éjszaka több tucat ukrán drónt lőttek le, amelyek Moszkvát vették célba – írja a Reuters. Az orosz főváros közelében 34 drónt megsemmisítettek, egyéb térségekben pedig összesen több mint 160 drónt iktattak ki Oroszország védelmi minisztériuma szerint.

Károkról alig adtak hírt, de Oroszország általában csak akkor közli az ukrán akciók okozta károkat, ha azok civil infrastruktúrát is érintenek. Moszkva négy repülőterét és másik két repteret biztonsági okokból lezártak. Az orosz Brjanszk régióban egy ukrán drón eltalált egy kisbuszt, amelynek a sofőrje meghalt, öt utas pedig megsérült, közölte a régió kormányzója. Ukrajna hétfő reggel még nem kommentálta az eseményeket.

A háború során eddig mindkét fél tagadta, hogy civileket venne célba, ugyanakkor számtalan alkalommal értek orosz csapások Ukrajna településein. A szombaton is többen meghaltak Ukrajnában orosz rakéta- és dróntámadások miatt Kijevben. Vasárnap is érte támadás az ukrán fővárost, reggelre legalább tizennégy ember meghalt, közülük négy gyerek volt – számol be róla a Telex.

Az ukrán civilek életét követelő orosz támadás után vasárnap estére zárultak le a mentési munkálatok, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon közölte, hogy összesen 31 ember sérült meg a támadásban, közülük hét gyerek. Az elnök azt írta, hogy a múlt héten 1200 és 50 rakétát vetettek be Ukrajna ellen.