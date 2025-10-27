Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közérdekű Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Ukrán dróntámadás miatt lezárták a moszkvai repülőteret

mfor.hu

Nem csillapodnak a harci cselekmények.

Oroszország szerint az éjszaka több tucat ukrán drónt lőttek le, amelyek Moszkvát vették célba – írja a Reuters. Az orosz főváros közelében 34 drónt megsemmisítettek, egyéb térségekben pedig összesen több mint 160 drónt iktattak ki Oroszország védelmi minisztériuma szerint.

Károkról alig adtak hírt, de Oroszország általában csak akkor közli az ukrán akciók okozta károkat, ha azok civil infrastruktúrát is érintenek. Moszkva négy repülőterét és másik két repteret biztonsági okokból lezártak. Az orosz Brjanszk régióban egy ukrán drón eltalált egy kisbuszt, amelynek a sofőrje meghalt, öt utas pedig megsérült, közölte a régió kormányzója. Ukrajna hétfő reggel még nem kommentálta az eseményeket.

A háború során eddig mindkét fél tagadta, hogy civileket venne célba, ugyanakkor számtalan alkalommal értek orosz csapások Ukrajna településein. A szombaton is többen meghaltak Ukrajnában orosz rakéta- és dróntámadások miatt Kijevben. Vasárnap is érte támadás az ukrán fővárost, reggelre legalább tizennégy ember meghalt, közülük négy gyerek volt – számol be róla a Telex.

Az ukrán civilek életét követelő orosz támadás után vasárnap estére zárultak le a mentési munkálatok, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon közölte, hogy összesen 31 ember sérült meg a támadásban, közülük hét gyerek. Az elnök azt írta, hogy a múlt héten 1200 és 50 rakétát vetettek be Ukrajna ellen.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A gyermekvédelemről rendeznek ma vitát a parlamentben

A gyermekvédelemről rendeznek ma vitát a parlamentben

A gyermekvédelmi rendszer súlyos válsága címmel tart ellenzéki kezdeményezésre politikai vitát hétfőn az Országgyűlés.

Ön is így fűt? Meglepően veszélyes lehet

Ön is így fűt? Meglepően veszélyes lehet

Komoly veszélyeket rejt ez a fűtés.

Trükköztek az adózással: lecsapott a NAV a sétarepülőkre

Lebukott egy cég.

Szokatlan időpontban – vasárnap óraátállítás

2025-ben az őszi óraátállítás az elmúlt évek legkorábbi időpontjára, az október 26-ra virradó éjszakára esik, ekkor kell vasárnap hajnali 3 órakor egy órával visszaállítani az órákat. De mikor tudjuk végleg a hátunk mögött hagyni az óraátállítást?

Elszabadultak az indulatok a terézvárosi éjszakai óvoda miatt

Elszabadultak az indulatok a terézvárosi éjszakai óvoda miatt

Bébiszitter jöhet, ha a házaspár este kiruccan valahová, de az sem gáz, ha barátokhoz, rokonokhoz viszik át a gyermeket, de hogy éjszakai óvoda? Na azt már nem. 

Késett a mentő, elhunyt a magyar tinédzser Ausztriában

Késett a mentő, elhunyt a magyar tinédzser Ausztriában

A későn érkező mentőket okolják egy fiatal magyar férfi haláláért Ausztriában. Az eset a ritkábban lakott területek sürgősségi egészségügyi ellátásának hiányosságaira terelte a figyelmet a Kronen Zeitung című osztrák lap pénteki jelentése szerint.

Figyelem: fontos tudnivalót közöltek a nyugdíjas utalványokról

Figyelem: fontos tudnivalót közöltek a nyugdíjas utalványokról

Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Itt vannak a napelempályázat friss eredményei

Itt vannak a napelempályázat friss eredményei

A Napenergia plusz programban nyertes 21 ezer családból 14 ezernél már üzemelnek a modern napelemes rendszerek – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) pénteken a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: szembejön a valóság, elfogyott a pénz

Orbán Viktor: szembejön a valóság, elfogyott a pénz

„Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek.

Orbán Viktor Kossuth tér

Orbán Viktor: ha Brüssszel nem akadályozná Trumpot, már béke lenne

Orbán Viktor miniszterelnök október 23-i beszédében1956-ot az aktuális politikai helyzettel hozta összefüggésbe, emellett Ukrajnáról, Brüsszelről és a közelgő választások tétjéről beszélt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168