Ukrán gyerekek utaztak a buszon, ami árokba borult Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A sérülteket a szolnoki, a szentesi és a kecskeméti kórházakba szállították. Azok az utasok, akik nem sérültek meg, a kunszentmártoni művelődési központban kaptak ideiglenes szállást és étkezést a helyi önkormányzat közreműködésével. A nap folyamán Sándor Fegyir ukrán nagykövet is a helyszínre érkezett.

Az ukrán nagykövetség később megerősítette, hogy a buszon ukrán gyerekek utaztak, összesen 77-en tartózkodtak a járművön. Ők szintén 19 sérültről számoltak be, de közlésük szerint közülük négyen vannak súlyos állapotban.

