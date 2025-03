Uniós pénzből segíti az ukrán menekülteket a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

A megvalósításnál kiemelt figyelmet kapnak a lakhatási és megélhetési támogatások, emellett magyar nyelvi képzést és munkaerőpiaci programot indítanak. Segítik a menekültek munkaerőpiaci beilleszkedését, az állampolgári és interkulturális kompetenciák fejlesztését, pszichoszociális és mentálhigiénés segítségnyújtást is szerveznek. Emellett segítik a menekülteket tolmácsolással és gyermekfelügyelettel is – részletezte a projektvezető.

Gáncs Kristóf megjegyezte: a központban végzett munka folytatásához nagyon fontos a most elnyert támogatás és az abból megvalósuló programok.

Ott komplex támogatórendszert működtetnek, és az élelmiszer, a higiénés eszközök, ruházat vagy gyermekápolási eszközök mellett integrációt segítő szolgáltatásokat is nyújtanak. A központ ma már évi 800 családdal van kapcsolatban.

Egy idő után már „nem elég a segélycsomag”, folyamatosan ott kell lenni a menekültek mellett – tette hozzá –, ezért is hozta létre a több mint 30 éves menekültügyi, humanitárius tapasztalattal rendelkező segélyszervezet a menekültek beilleszkedését segítő Ukrajnai Menekülteket Támogató Központját 2022 nyarán.

A program szerdai, budapesti megnyitóján Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója azt mondta: az ukrajnai háború kitörését követően a magyar emberek jelesre vizsgáztak szolidaritásból, de a tapasztalatok szerint a támogatások mértéke az idő előrehaladtával gyengül, pedig továbbra is szükség van a segítségnyújtásra.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!