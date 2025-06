Együtt utazni a kis kedvenccel: akár a vadászgörényünknek is megmutathatjuk a világot

Egy idő után a kutya, a cica – vagy bármilyen kisállat – családtaggá válik, és ezerféle módon kell gondoskodnunk róluk. Ha elutazunk és otthon maradnak, akkor valakit meg kell kérnünk, hogy ellása őket - erre a feladatra viszont nehéz ismerőst vagy családtagot találni. Ha viszont velünk utaznak, következnek az újabb kérdések és problémák.

Figyeljünk az uniós szabályokra

Az EU-n belüli utazásainkra (ide sorolandó az EU 27 tagállama, plusz Észak-Írország és Norvégia) minden nehézség nélkül magunkkal vihetjük kutyánkat, macskánkat vagy akár vadászgörényünket is. A szabályok azokra az esetekre is kiterjednek, amikor házi kedvencünkkel nem uniós országból vagy területről érkezünk az EU-ba – olvasható a Your Europe oldalán. Néhány kivételtől eltekintve az alábbi feltételeknek kell teljesülniük ahhoz, hogy a kedvtelésből tartott állatok elkísérhessék gazdáikat egy másik uniós tagállamba, illetve beutazhassanak egy nem uniós országból az EU-ba:

Mikrocsippel vagy jól olvasható tetoválással kell rendelkezniük – ez utóbbi csak akkor elfogadott megoldás, ha a megjelölésre 2011. július 3. előtt került sor.

Ha be vannak oltva veszettség ellen; illetve veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot végeztek rajtuk, amennyiben nem uniós országból érkeztek; valamint részesültek más kötelező oltásokban.

Útlevélre is szükségük van. Ha a kedvtelésből tartott állat a gazdájával uniós országok között, illetve uniós országból Észak-Írországba, vagy Észak-Írországból valamelyik EU-országba utazik, érvényes európai kisállatútlevéllel, ha pedig az Unión kívülről érkezik, uniós állategészségügyi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.

Ezek a szabályok csak a magáncélú utazások esetében alkalmazandók, melyek során nem történik tulajdonosváltás vagy értékesítés. Az európai kisállatútlevél egy szabványos uniós minta alapján kiállított azonosító okmány, amely kötelező az uniós tagállamok közötti utazáshoz. Ezt a dokumentumot csak az Unió területén lakóhellyel rendelkező kutya-, macska- vagy vadászgörény-tulajdonosok számára állítják ki. Az útlevél tartalmazza a kedvtelésből tartott állat leírását és adatait – többek között a mikrocsip vagy a tetoválás kódját –, egészségügyi dokumentációját, valamint a tulajdonos és az útlevelet kiállító állatorvos elérhetőségét.

A kiskedvencekkel való utazást alaposan meg kell szervezni

Az Andorrából, Svájcból, a Feröer-szigetekről, Gibraltárról, Grönlandról, Izlandról, Liechtensteinből, Monacóból, Norvégiából, San Marinóból vagy Vatikánvárosból uniós tagállamba vagy Észak- Írországba érkező állatok az adott országban, illetve területen kiállított kisállatútlevéllel is beléphetnek az EU-ba.

A Brexit ide is betette a lábát

Az uniós állategészségügyi bizonyítvány a szabványos uniós minta alapján kiállított dokumentum, amely konkrét információkat tartalmaz a kedvtelésből tartott állatról (azonosító és egészségügyi adatok, veszettség elleni védőoltások). Ehhez a bizonyítványhoz csatolni kell egy arra vonatkozó írásbeli nyilatkozatot is, hogy a helyváltoztatás nem kereskedelmi okokból történik. Erre akkor is szükség van, ha a kisállat nem a gazdájával utazik. Ebben az esetben a gazda, valamint a

felhatalmazott személy és a kedvtelésből tartott állat utazása között legfeljebb öt nap telhet el. 2021. január 1-jétől a nagy-britanniai lakóhellyel rendelkező, kedvtelésből tartott állatok számára kiállított európai uniós kisállatútlevelek már nem érvényesek, a Nagy-Britanniából valamely uniós országba vagy Észak-Írországba történő utazásra nem használhatók.

Amennyiben a hatóságok az ellenőrzés során megállapítják, hogy az állat nem felel meg a beléptetési követelményeknek, visszaküldhető az indulási országba, illetve karanténba helyezhető mindaddig, amíg meg nem felel az uniós állategészségügyi szabályoknak. Ha ezek egyike sem lehetséges, az állat elaltatható.

Más a helyzet, ha sportversenyre tartanak

A kedvtelésből tartott állatoknak rendszerint a gazdájukkal kell utazniuk, aki viszont írásbeli engedélyt adhat egy másik személynek erre. Ebben az esetben az állat gazdájának utazása, valamint a felhatalmazott személy és a kedvtelésből tartott állat utazása között legfeljebb öt nap telhet el. Ha a kutya, macska vagy vadászgörény kísérő nélkül utazik, gondoskodni kell az ezeknek az állatoknak az Unióba történő behozatalára és EU-n belüli kereskedelmére vonatkozó állategészségügyi szabályok

betartásáról. Főszabályként legfeljebb öt kedvtelésből tartott állattal szabad utazni. Ha több állatot viszünk magunkkal, igazolni kell, hogy azok versenyen, kiállításon vagy sporteseményen vesznek részt és hat hónaposnál idősebbek.

Autóban soha ne hagyjuk egyedül az állatokat!

Sokszor még a buszon, villamoson való utaztatás sem egyszerű, ha pedig autóval jön velünk a kutyus, sokan ugyanúgy bekötik biztonsági övvel, mintha ember lenne. Ahogy kisgyereket, úgy állatot sem szabad a hőségben, de még hűvösebb időben sem az autóban hagyni, mert pár perc is végzetes lehet.

A vonatozásra is külön szabályok vonatkoznak

Kutyát kétféle módon lehet vonaton szállítani. Ahogy az a MÁV honlapján olvasható: zárt szállítóeszközben – kosár, ketrec, láda – illetve pórázon vezetve és szájkosárral. A két szállítási módra eltérő szabályok és díjszabás vonatkozik. Segítő és szolgálati kutyára ennél megengedőbb szabályok vonatkoznak, ők az étkezőkocsi kivételével bármely kocsiban utazhatnak és a szájkosár, póráz viselése sem kötelező számukra. Egyértelmű, hogy beteg, fertőző kutya vonaton nem szállítható.

Egyéb kisállatok a kézipoggyászra vonatkozó általános szabályok és mérethatárok megtartásával zárt szállítóeszközben – például kosár, ketrec, láda – a vasúti kocsikban 1. és 2. kocsiosztályon egyaránt felvihetők. Az utas köteles biztosítani, hogy az állat a hordozóból az utazás idején nem szabadulhat ki, és az eszköznek alkalmasnak kell lennie rra, hogy az utasokat, azok ruházatát és kézipoggyászát, valamint a vasúti berendezéseket megóvja. Az étkezőkocsiba nem vihető be élő állat.

Ország- vagy Pest-vármegyebérlettel, Budapest-bérlettel, a fővároson belüli díjmentes utazási jogosultsággal, illetve az álláskeresők arcképes havi bérletével rendelkező utasok Budapest közigazgatási határain belül egy kutyát díjmentesen szállíthatnak.

Vadászgörénnyel is utazhatunk, de nem mindegy, hova és hogyan

Hetekkel előre fel kell készülni a repülésre

Van, amikor elkerülhetetlen a kisállatok repülőn utaztatása. Például, ha idős hölgy rokonunk érkezik hozzánk, akinek senkije nincs, csak a kutyája, és egyedül él. De akkor is ez a járható út, ha gyermekünk olyannyira bele van habarodva a szülinapra kapott szőrmókba, hogy nem tud nélküle létezni. Olyan is megesik, hogy külföldi kezelésre utazik az állat vagy ajándékba viszik.

A kabinban az utasok a hordozóval együtt legfeljebb 8 kilogramm súlyú kutyával vagy macskával utazhatnak, ha erre korábban az ügyfélszolgálat engedélyt adott – az Air France-KLM egyik illetékese szerint. A háziállatnak legalább 15 hetesnek kell lennie, oltásokkal és EU-n belüli utazások esetén azonosító mikrocsippel, útlevéllel is kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy hetekkel előtte fel kell készülni a repülésre.

Amikor a házi kedvencek csak a csomagtérben szállíthatók

Mint már említettük, nem mindegy, hány kiló a kutya, ahogy az sem, milyen fajta – utaztatásuk szabályai légitársaságonként némiképp eltérhetnek. Hosszú távú járatok üzleti osztályán az Air France például nem engedélyezi a háziállatok szállítását, ezeket csak a csomagtérben lehet elhelyezni. Az olyan rövidorrú kutyák, mint a bulldogok vagy a boxerek utazási osztálytól függetlenül csak a csomagtérben szállíthatók. Esetükben érdemes kikérni az állatorvos véleményét arról, hogy biztonságos-e számukra a repülés.

A 8 és 75 kg közötti kutyáknak és macskáknak szintén a csomagtérben kell utazniuk. Egy utas legfeljebb három állatot vihet magával, de ez a szám a repülőgép típusától függően változhat. Az Air France-KLM azt javasolja, hogy a jegy lefoglalásakor, de legkésőbb 48 órával az indulás előtt a gazda értesítse a légitársaságot arról, hogy állat fog utazni a csomagtérben. Erről egy dokumentumot is ki kell tölteni, amit a háziállat feladásakor a földi kiszolgálónak át kell adni.

Az sem mindegy, milyen a szállítóláda: az Air France járatain csak a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által jóváhagyott, csavarozott, merev műanyag vagy üvegszálas kennelben utazhatnak a háziállatok. A fogadó ország ezeken felül egyéb szabályokat is előírhat, ezért az Air France például azt javasolja, hogy az utasok vegyék fel a kapcsolatot a célország konzulátusával.

Ha mindezek után épségben megérkeztünk az állattal, akkor irány a kiválasztott szálláshely, amelyről előzetesen szintén érdemes megérdeklődni, hogy szívesen fogad-e bennünket. Ma már egyre több szálloda tünteti fel, hogy kisállatbarát, ami számos tulajdonos számára vonzó. Más kérdés, hogy erről tud-e a többi vendég és hogy örül-e neki? Gondot jelenthet az is, ha olyan szobában kapunk szállást, ahol korábban valaki a cicájával lakott, ugyanis van, aki allergiás a macskaszőrre. Luxusszállodákban, privát bungalókban könnyebb elhatárolni egy kifejezetten „állatos” vendégteret.

Spa, kutyapark, szörfözés, jutalomjáték

Közben az igények is nőnek és a kényeztetés formái is gyrapodnak: saját etető- és itatótál a szobában, sétáltató, számos országban pedig külön menü dukál a négylábúaknak. A legállatbarátibb európai város Helsinki, ahol a szálláshelyek 84 százaléka fogad állatot, míg ugyanez az adat itthon 23,6 százalék – olvasható a SabeeApp reprezentatív felmérésében.

Egyes hotelek egymással versengve extra kiszolgálást nyújtanak – például üdvözlő csomagot (jutalomfalat, játék), könnyű hozzáférést a zöld területekhez, kutyaparkokhoz, kisállat spákhoz, kutyaszörfözést, orvosi ügyeletet, speciális takarítási protokollt. A legtöbb helyen – érthetően – külön díjat számítanak fel a házi kedvencek után: nemzetközi viszonylatban az átlagár 5–15 euró

éjszakánként, míg Magyarországon ennek akár háromszorosa is lehet, jellemzően 5 ezer-15 ezer forint – olvasható a felmérésben.