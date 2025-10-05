Vagyonelkobzásokra készül az Orbán-kormány?

Az Economx cikke szerint a kormányzat a vagyonvisszaszerzés és elkobzás szabályrendszerének átalakítására készül. A törvénymódosításokról már meg is kezdte a társadalmi egyeztetést a Tuzson Bence vezette igazságügyi minisztérium.

A tervezett módosítások célját a minisztérium úgy határozza meg, hogy

„a társadalmi igazságérzet és a jogbiztonság fenntartása megköveteli, hogy a büntetőjog a modern társadalom kihívásaira időszerű, világos és hatékony választ adjon. A törvényalkotók úgy látják, a szabályozás legfőbb célja, hogy megerősítse a a gyermekek és más sérülékeny csoportok jogainak érvényesülését, az igazságszolgáltatás hatékonyságát és a bűncselekményből származó vagyon hatékony visszaszerzését.”

Utóbbi célt a minisztérium azzal is segítené megvalósulni, hogy átültetné a magyar jogrendbe a vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról szóló, 2024. április 24-i (EU) 2024/1260 irányelvet, illetve

„bevezetné az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának intézményét is”.

A szigorításnak is teret adó uniós irányelv konkrét bűn bizonyítása nélkül is lehetővé teszi a „szürke zónás” vagyon elkobzását, amennyiben az a hagyományos úton nem szerezhető vissza.

Akkor alkalmazható ez a szabály, ha a hagyományos elkobzás – például ítélet után – nem lehetséges jogi vagy bizonyítási okból, de a vagyon már azonosítható, esetleg befagyasztották, és vannak komoly jelek, hogy bűncselekményből származik. Az ügynek olyan bűncselekményhez kell kapcsolódnia, amelynek büntetési tétele legalább négy év, vagyis a viszonylag súlyosabb bűnök körébe tartozik.

A bíróság akkor rendelheti el az elkobzást, ha meggyőződött arról, hogy a vagyon bűnszervezethez köthető, és a bűncselekmény jelentős gazdasági hasznot hozott. Ez az úgynevezett „súlyossági küszöb” csak olyan ügyeknél lép életbe, ahol a haszon nagysága, illetve a szervezettség szintje ezt indokolja.

Az ítélet nem egyetlen bizonyítékon, hanem a körülmények összképén alapul. Az uniós irányelv szerint ilyenek például, ha