Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p
Közérdekű Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog bűnözés Rendőrség

Vagyonelkobzásokra készül az Orbán-kormány?

mfor.hu

Bűncselekmény hiányában is dönthetnének az ebül szerzett vagyonok visszaszerzéséről, elkobzásáról.

Az Economx cikke szerint a kormányzat  a vagyonvisszaszerzés és elkobzás szabályrendszerének átalakítására készül. A törvénymódosításokról már meg is kezdte a társadalmi egyeztetést a Tuzson Bence vezette igazságügyi minisztérium.  

A tervezett módosítások célját a minisztérium úgy határozza meg, hogy 

„a társadalmi igazságérzet és a jogbiztonság fenntartása megköveteli, hogy a büntetőjog a modern társadalom kihívásaira időszerű, világos és hatékony választ adjon. A törvényalkotók úgy látják, a szabályozás legfőbb célja, hogy megerősítse a a gyermekek és más sérülékeny csoportok jogainak érvényesülését, az igazságszolgáltatás hatékonyságát és a bűncselekményből származó vagyon hatékony visszaszerzését.”

Utóbbi célt a minisztérium azzal is segítené megvalósulni, hogy  átültetné a magyar jogrendbe a vagyonvisszaszerzésről és -elkobzásról szóló, 2024. április 24-i (EU) 2024/1260 irányelvet, illetve 

„bevezetné az ismeretlen eredetű vagyon elkobzásának intézményét is”.

A szigorításnak is teret adó uniós irányelv konkrét bűn bizonyítása nélkül is lehetővé teszi a „szürke zónás” vagyon elkobzását, amennyiben az a hagyományos úton nem szerezhető vissza. 

Akkor alkalmazható ez a szabály, ha a hagyományos elkobzás – például ítélet után – nem lehetséges jogi vagy bizonyítási okból, de a vagyon már azonosítható, esetleg befagyasztották, és vannak komoly jelek, hogy bűncselekményből származik. Az ügynek olyan bűncselekményhez kell kapcsolódnia, amelynek büntetési tétele legalább négy év, vagyis a viszonylag súlyosabb bűnök körébe tartozik.

A bíróság akkor rendelheti el az elkobzást, ha meggyőződött arról, hogy a vagyon bűnszervezethez köthető, és a bűncselekmény jelentős gazdasági hasznot hozott. Ez az úgynevezett „súlyossági küszöb” csak olyan ügyeknél lép életbe, ahol a haszon nagysága, illetve a szervezettség szintje ezt indokolja.

Az ítélet nem egyetlen bizonyítékon, hanem a körülmények összképén alapul. Az uniós irányelv szerint ilyenek például, ha

  • a vagyon értéke feltűnően nagyobb, mint a tulajdonos legális jövedelme,
  • nincs életszerű magyarázat a forrásra,
  • a személy kapcsolatban áll bűnszervezetekkel,
  • a vagyon megtalálásának módja is gyanús,
  • vagy a bűnözés modus operandija rendszeres, haszonszerzésre berendezkedett.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem áll le az osztogatás: újabb 50 milliárdot ígér a kormány

Nem áll le az osztogatás: újabb 50 milliárdot ígér a kormány

A három százalékos hitel mellé jön újabb lehetőség.

Félmilliós bírság is jöhet a nyugdíjhoz szükséges papírok miatt

Félmilliós bírság is jöhet a nyugdíjhoz szükséges papírok miatt

Meg kell őrizni a papírokat!

Hatalmas razzia indul hétfőn: itt van, mit vizsgálnak a rendőrök

Hatalmas razzia indul hétfőn: itt van, mit vizsgálnak a rendőrök

Országszerte ellenőriznek majd.

Elstartolt az önkormányzatok decentralizált számlavezetése

Október 1-jétől elindult az önkormányzatok decentralizált számlavezetése a Magyar Államkincstárban, első körben 49 önkormányzat és azok 685 költségvetési szerve került bevonásra – tájékoztatta a Magyar Államkincstár az MTI-t szerdán.

Fémdarabokat találtak ebben a termékben, visszahívta a hatóság

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfarok termékben idegen anyagot (fém darabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.

Elutasította a Kúria a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok kérelmét

Elutasította a Kúria a polgári engedetlenség miatt kirúgott kölcseys tanárok kérelmét

A Kúria fenntartja a másodfokú bíróság ítéletét.

Ajándékban úszik a Sándor-palota: Sulyok Tamásék nem fukarkodtak

Ajándékban úszik a Sándor-palota: Sulyok Tamásék nem fukarkodtak

Mintegy 8,4 millió forintot költöttek ajándékokra a Sándor-palotában 2025 első nyolc hónapjában.

Nem találja ki, kit fogadott Orbán Viktor

Nem találja ki, kit fogadott Orbán Viktor

Angela Merkel korábbi német kancellár Budapestre utazott, és a Karmelitában is járt.

Példátlant lépett Görögország az EU-ban: ennek a fiatalok nem fognak örülni

Példátlant lépett Görögország az EU-ban: ennek a fiatalok nem fognak örülni

A 16 éven aluliakra vonatkozó közösségi média tiltás október végétől lép életbe Görögországban.

Pusztító földrengés, több mint hatvanan haltak meg a Fülöp-szigeteken

Pusztító földrengés, több mint hatvanan haltak meg a Fülöp-szigeteken

A Fülöp-szigetek központi Cebu tartományában kedden este bekövetkezett 6,9-es magnitúdójú földrengés halálos áldozatainak száma elérte a 69-et, és több mint 150 sérültről érkeztek jelentések.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168