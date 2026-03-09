Valami készül – olajsokk után jelentkezik Orbán Viktor

Újra összehívta tanácsát a kormányfő a kőolajnál látottak miatt.Az éj leple alatt egészen kíméletlen árrobbanást produkált a kőolaj világpiaci jegyzése. Kissé enyhült az elmúlt órákban az árnyomás, de így is évek óta nmem látott, 100 dollár feletti egy hordó ára a határidős piacokon.
Orbán Viktor ennek kapcsán összehívta eneregiabiztonsági tanácást. Erről közösségi oldalán így fofgalmazott a kormányfő:
"Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot.
Hamarosan jelentkezem!"