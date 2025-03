Valami mást is kapunk majd a szavazólap mellé

A kormány egészségügyi kockázatokra is felhívja a figyelmet, utalva arra, hogy „Ukrajnában számos olyan védőoltás nem kötelező, amely Magyarországon igen”. A szavazócsomagokat május végéig mindenki megkapja, visszaküldeni június 20-ig lehet postán, díjmentesen.

Kapcsolódó cikk Olyan kérdésben tart „népszavazást” a kormány, amiben rendesen nem is lehet Nemzetközi szerződés esetén nem lehet népszavazást tartani, a nemzeti konzultáció pedig egy másik típusú vélemény kikérés, mondta el Hidvéghi Balázs vasárnap.

„Ukrajna csatlakozásával Magyarország is nettó befizetővé válna. Megszűnnének a Magyarországnak járó uniós források, és minden pénz Ukrajnába menne” – fogalmazott.

A kormány szerint a helyes döntéshez a magyar érdekeket is mérlegelni kell. A Fidesz politikusa elsőként a pénzügyi kockázatokat emelte ki:

Április közepétől kezdik kézbesíteni az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazási csomagokat – jelentette be Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A borítékban egy tájékoztató is lesz, amely – fogalmazott – a „legfontosabb szempontokat és kockázatokat” ismerteti a csatlakozással kapcsolatban.

