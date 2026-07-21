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Közérdekű Szerencsejáték Szerencsejáték Zrt.

Emlékszik a választások utáni héten látott nyereményözönre? Milliós bírság jár érte

mfor.hu

Hirtelen minden nyereményjátékon elvitték a főnyereményt.

Április 12-én, az országgyűlési választások napján, azaz a 16. játékhéten lefolytatott sorsolások alakultak meglehetősen furcsán, ezzel kapcsolatban lezárult a vizsgálat.

Ennek eredményeként:

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) vizsgált szerencsejátékonként 2,5–2,5 millió, tehát mindösszesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó, jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt.

Az eset előzménye, hogy a választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. A történtek után a Szerencsejáték Zrt. azt mondta, hogy a sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni.

Eltérés az eljárásrendtől

A keddi közlemény szerint a hatóság megállapította, hogy

a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől.

Az SZTFH kiemelte, hogy az ellenőrzés tapasztalatai alapján ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. A hatóság arra kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy a jövőben biztosítsa, hogy a sorsolások a jóváhagyott játékterveknek megfelelően történjenek.

A hatóság kiemelte azt is, hogy több alkalommal adatszolgáltatásra hívta fel a szervezőt, többek között 2026. április 22-én, május 5-én, június 3-án és június 12-én is.

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