Emlékszik a választások utáni héten látott nyereményözönre? Milliós bírság jár érte

Április 12-én, az országgyűlési választások napján, azaz a 16. játékhéten lefolytatott sorsolások alakultak meglehetősen furcsán, ezzel kapcsolatban lezárult a vizsgálat.
Ennek eredményeként:
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) vizsgált szerencsejátékonként 2,5–2,5 millió, tehát mindösszesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re a Skandináv lottó, a Hatoslottó, az Ötöslottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó, jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt.
Az eset előzménye, hogy a választások utáni héten minden lottón elvitték a főnyereményt. A történtek után a Szerencsejáték Zrt. azt mondta, hogy a sorsolási események eredményét semmilyen módon sem lehet befolyásolni.
Eltérés az eljárásrendtől
A keddi közlemény szerint a hatóság megállapította, hogy
a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől.
Az SZTFH kiemelte, hogy az ellenőrzés tapasztalatai alapján ez az eltérés a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta. A hatóság arra kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy a jövőben biztosítsa, hogy a sorsolások a jóváhagyott játékterveknek megfelelően történjenek.
A hatóság kiemelte azt is, hogy több alkalommal adatszolgáltatásra hívta fel a szervezőt, többek között 2026. április 22-én, május 5-én, június 3-án és június 12-én is.