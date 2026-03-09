1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Közérdekű Választás 2026

Barcikai választások: a Tisza vereségét hirdeti Orbán Viktor, pedig nem is indítottak senkit

mfor.hu

A kormányfő a választás eredményéről fogalmazott különös bejegyzést.

Kaló Attila, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte el az egyéni képviselői mandátumot a vasárnapi kazincbarcikai időközi önkormányzati választáson: 43,21 százalékos támogatottsággal 283 szavazatot kapott, megelőzve a 36,34 százalékkal 238 szavazatot szerző független jelöltet, Sütő Ágnest – írta az Index. Ezzel tegnap Kazincbarcikán megrendezték az országgyűlési választás előtti utolsó időközi választást.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon szólt hozzá a történtekhez:

„Hatalmas győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson. Valóság vs. Tisza: 2:0”.

Sorra érkeznek a magyarokat kimentő járatok

Már több száz, a háború által sújtott térségben rekedt magyar repülhetett haza.

Büntetőeljárás indult a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében

Túszejtés és vagyon eltulajdonítása miatt. 

Teljes lett a Tisza országos listája, kiderült, hová kerültek a legismertebb nevek

Elkészült a Tisza Párt országos listája, amit pénteken adtak le a választási irodának.

Újabb mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony, videót posztolt a kormány a pénzszállítók elfogásáról

A Terrorelhárítási Központ felvételén a teljes rajtaütés látható.

Ukrán delegáció jön Magyarországra, hogy tisztázza az elfogott pénzszállítók ügyét

Budapestre utaznak az Oschadbank (ukrán állami takarékbank) lefoglalt járművei és pénzszállítói ügyében a pénzintézet munkatársai. 

Ománból is hazahozzák a magyarokat, de még napokat kell várni

Ammán, Sarm es-Sejk, Dubaj és Rijád után hétfőn az ománi Maszkatból is mentesítő járatot indítanak Budapestre, amellyel olyan magyarokat szállítanak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt.

Közölte Szijjártó Péter, hogyan juthatnak haza a Közel-Keleten rekedt magyarok

Itt a mentesítőjáratok menetrendje. Most állítják össze az utaslistákat. Csütörtökön és pénteken is indulhat egy gép Dubajból, a hétvégén kerülhet sor Katarra.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Az Emirates is elkezdett járatokat indítani.

Ismét találkoztak a tenisz szerelmesei

A hivatásos  teniszezők életét a versengés, az eredmények hajszolása jellemzi. A profi teniszezők valóságáról tett őszinte vallomást legutóbb a Dubajban játszó Daniil Medvedev, csatlakozva többek között Iga Swiatek, Carlos Alkaraz és Novak Djokovic korábbi véleményéhez. Mindannyian arra panaszkodtak, hogy az ATP pontok gyűjtési kényszere miatt évente negyven héten kell játszaniuk, utazva versenyről versenyre, ami a játékosok túlterheléséhez, gyakori sérülésekhez vezet. 

Irán miatt már ezernél is több magyarnak kellene segítség

Jócskán megugrott a nap elejéhez képest a konzuli védelemért folyamodók száma.

