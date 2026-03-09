Barcikai választások: a Tisza vereségét hirdeti Orbán Viktor, pedig nem is indítottak senkit

Kaló Attila, a Fidesz–KDNP jelöltje nyerte el az egyéni képviselői mandátumot a vasárnapi kazincbarcikai időközi önkormányzati választáson: 43,21 százalékos támogatottsággal 283 szavazatot kapott, megelőzve a 36,34 százalékkal 238 szavazatot szerző független jelöltet, Sütő Ágnest – írta az Index. Ezzel tegnap Kazincbarcikán megrendezték az országgyűlési választás előtti utolsó időközi választást.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon szólt hozzá a történtekhez: