Valódi helyreigazítást vár Magyar Péter az Indextől, miután közölték, hogy a kampányban nem az igazi Tisza-programról írtak

A politikus úgy fogalmazott, a Mészáros Lőrinc- (vagyis Orbán Viktor-) féle Index legnagyobb hazugsága „a kamu Tisza-adócsomag kapcsán folytatott orosz típusú dezinformációs” kampánya volt. Erről kellett a bíróság jogerős ítélete alapján kiírniuk, hogy az egész egy hazugság volt – tette hozzá.

Magyar Péter kiemelte: ezt apró betűkkel sikerült megtenniük a lap alján, miközben a hazugságkampányuk napokig címlapon volt. A bejegyzést azzal zárta, hogy a címlapon várja a valódi helyreigazítást.

„A valódi helyen: a címlapon. Napokig.”

A leendő miniszterelnök egy fotót is csatolt a poszthoz, amelyben az Index helyreigazítása olvasható. A portál abban azt írja, valótlanul állították, hogy „az Index birtokába jutott azon dokumentum, amely a jelenlegi rendszerhez képest radikálisan új pályára állítaná a magyar gazdaságot, a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete”.

A valóság mindezzel szemben az, hogy a cikk alapjául szolgáló, az index.hu által közzétett dokumentum „nem a Tisza Párt gazdasági tervezete, így abból semmilyen okszerű következtetés nem vonható le a Tisza Párt hivatalos programjára, az általa tervezett adózási rendszerre, új járadékcsomag bevezetésére” – közölték.

A szóban forgó cikket a lap tavaly november 26-án publikálta az állítólagos adócsomagról, név és szerző nélkül.