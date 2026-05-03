2p
Közérdekű Magyar Péter

Valódi helyreigazítást vár Magyar Péter az Indextől, miután közölték, hogy a kampányban nem az igazi Tisza-programról írtak

mfor.hu

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke „valódi helyreigazítást” vár az Indextől, amely szerinte „végighazudta” a választási kampányt. A leendő miniszterelnök ezt vasárnapi Facebook-bejegyzésében írta, miután a portál a bíróság jogerős döntése alapján helyreigazítást tett közzé a párt adócsomagjával kapcsolatos állítások miatt.

A politikus úgy fogalmazott, a Mészáros Lőrinc- (vagyis Orbán Viktor-) féle Index legnagyobb hazugsága „a kamu Tisza-adócsomag kapcsán folytatott orosz típusú dezinformációs” kampánya volt. Erről kellett a bíróság jogerős ítélete alapján kiírniuk, hogy az egész egy hazugság volt – tette hozzá.

 Magyar Péter kiemelte: ezt apró betűkkel sikerült megtenniük a lap alján, miközben a hazugságkampányuk napokig címlapon volt. A bejegyzést azzal zárta, hogy a címlapon várja a valódi helyreigazítást.

„A valódi helyen: a címlapon. Napokig.”

A leendő miniszterelnök egy fotót is csatolt a poszthoz, amelyben az Index helyreigazítása olvasható. A portál abban azt írja, valótlanul állították, hogy „az Index birtokába jutott azon dokumentum, amely a jelenlegi rendszerhez képest radikálisan új pályára állítaná a magyar gazdaságot, a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete”.

A valóság mindezzel szemben az, hogy a cikk alapjául szolgáló, az index.hu által közzétett dokumentum „nem a Tisza Párt gazdasági tervezete, így abból semmilyen okszerű következtetés nem vonható le a Tisza Párt hivatalos programjára, az általa tervezett adózási rendszerre, új járadékcsomag bevezetésére” – közölték.

A szóban forgó cikket a lap tavaly november 26-án publikálta az állítólagos adócsomagról, név és szerző nélkül. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Győr polgármestere is megszólalt az egyre súlyosabbnak tűnő azbesztszennyezés ügyében

Győr polgármestere is megszólalt az egyre súlyosabbnak tűnő azbesztszennyezés ügyében

Akár egész Nyugat-Magyarországon lehetnek az osztrák bányákból származó, azbesztszennyezéssel érintett települések – mondta Nemény András, Szombathely polgármestere. A városvezető szavaira Győr polgármestere, Pintér Bence is reagált.

Így zajlik majd a beiktatás napja, Magyar Péter közölte a részleteket

Így zajlik majd a beiktatás napja, Magyar Péter közölte a részleteket

A május 9-i alakuló ülés menetrendjéről osztott meg részleteket Magyar Péter.

Rendezvényt jelentett be Karácsony Gergely az új kormány megalakulása előtti napra

Rendezvényt jelentett be Karácsony Gergely, amit Magyar Péter udvariatlannak tart

Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett a főpolgármester. Magyar Péter kommentben reagált.

troli

Közleményt adott ki az ügyészség a 24.hu főszerkesztőjét ért támadás miatt

A Pető Pétert megtámadó férfi elleni kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben hajtják végre.

Emeli a tétet Trump, egyre jobban magára maradhat Európa

Emeli a tétet Trump, egyre jobban magára maradhat Európa

A korábban bejelentett ötezernél jóval több katonát fog kivonni az Egyesült Államok Németországból – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szombaton.

Több százezer magyar van óriási bajban: érvénytelenítették a TAJ-számukat

Több százezer magyar van óriási bajban: érvénytelenítették a TAJ-számukat

Csapdahelyzetben van rengeteg magyar: annak, akinek nincs biztosítási jogviszonya, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, ha azonban erre nem képes (mert nincs jövedelme), akkor elesik az ingyenes orvosi ellátástól, illetve a NAV adók módjára behajthatja a tartozást – írja a 24.hu.

Lehalt az újságíró szervezet oldala – támadásról számoltak be

Lehalt az újságíró szervezet oldala – támadásról számoltak be

Még csütörtökön indult, de péntek délután sem volt elérhető a szakmai felület.

Azbeszt: mégsem áll meg Vasnál a szennyezés? Országos intézkedés következik

Vas vármegye után az egész országban vizsgálódás indul Orbán Viktorék egyik utolsó döntése nyomán.

Orbán Balázsék is üzentek Magyar Péternek, megszületett a döntés az osztalékfizetésről

Orbán Balázsék is üzentek Magyar Péternek, megszületett a döntés az osztalékfizetésről

Az Orbán Balázs által irányított elitképző állítása szerint megegyezett a Richterrel az osztalék kifizetésének elhalasztásáról.

Drágul a benzin a munka ünnepére

Drágul a benzin a munka ünnepére

További áremelkedésre lehet számítani május 1-jén.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG