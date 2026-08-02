Válságos időkben Magyarország – ezt kell tenni Forsthoffer Ágnes szerint

A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes a közösségi oldalára feltöltött videóban szólt az aszály és a kialakult energiaválság miatt a magyarokhoz.

„Magyarország nehéz, kritikus napok előtt áll. A rendkívüli hőség, a szárazság tovább fokozódik. A tavak, a folyók apadnak. A vízhiány miatt az erőművek is leállásra kényszerülnek, miközben az energiahálózatra érkező igény egyre nő. Sok településen már minden csepp víz ajándék ”– fogalmazott.

A videóüzenet itt látható:

Közös cselekvés a nehéz időkben

Forsthoffer Ágnes hozzátette továbbá, hogy

„a helyzet valóban súlyos, és a következő napok sem ígérkeznek könnyűnek, ezért felelősséggel, fegyelmezetten és egymás iránti figyelemmel kell végigmennünk ezen az egész országot próbára tévő időszakon.”

Szerinte Magyarország segítőkész, jószándékú, ezért most mindenkit cselekvésre hívott, hogy átvészeljük a helyzetet.



A válsághelyzetben a kormány már a kapcsolási rendet is aktualizálta, valamint vasárnap leállhat Paks is, melyekről itt írtunk:

