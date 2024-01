Változás jön a zöldségpultokban, véget vetnének a 442 ezer forintos pocsékolásnak

A zöldségeknél és gyümölcsöknél újdonsággal találkozhatnak hamarosan a boltokban a vásárók. Az élelmiszerboltokban megváltozhat a gyümölcs- és zöldségfélék csomagolása: az Egyesült Királyság kormánya ugyanis azt fontolgatja, hogy visszatér a hagyományos árusítási módszerekhez és részlegesen betiltja a műanyagos csomagolásokat a Retail Gazette brit kiskereskedelmi szakportál cikke szerint.

Az új szabályok értelmében az élelmiszerboltoknak több friss terméket kellene lédig, azaz csomagolás nélkül árulniuk. Az intézkedés célja, hogy az élelmiszer-pazarlás és a csomagolásokból származó hulladékok ellen is fellépjenek. Az intézkedés bevezetésével a fogyasztók pont annyi árut vásárolhatnak meg, amennyit szeretnének, nem kell bizonyos zöldségekből vagy gyümölcsökből a nagyobb kiszerelést megvenni, ha nem érhető el csomagolásmentes verzió.

Évente 76 kiló megy a szemétbe

Mind az élelmiszerpazarlás, mint pedig a hulladékok kérdése komoly problémát jelent. Jelenleg az Egyesült Királyságban az összes gyümölcs és zöldség elenyésző részét, mindössze 19 százalékát értékesítik lédig formában. A tervek szerint jövőre a csomagolás nélkül értékesített gyümölcsök és zöldségek aránya elérné a 30 százalékot, három éven belül pedig akár a csomagolások 80 százalékát is eltávolíthatják.

Átalakulás lesz a pultokban. Fotó: PIxabay

A Retail Gazette kutatásokra hivatkozva azt írja, 2021-ben az Egyesült Királyságban például évente átlagosan 76 kilogramm élelmiszert dob ki egy ember, ami 9 kilogrammal több mint 2018-ban. A Wrap klímaváltozás ellen küzdő jótékonysági szervezet adatai szerint a megvásárolt élelmiszerek 12 százalékát pazarolják el az emberek, és egy átlagos négytagú háztartás évente 1000 font, azaz több mint 442 ezer forint értékű jó élelmiszert dob el.

Lesznek kivételek

Bár sok élelmiszerbolt már most is újrahasznosítható vagy komposztálható zacskóban árulja a friss termékeket, az új szabályok ezt kötelezővé teszik. Vannak azonban olyan zöldségek és gyümölcsök, amelyeket továbbra is csomagolva értékesítenek majd, ilyen például az uborka is, a termék eltarthatóságát meghosszabbítja a csomagolás, de ilyenek a bogyós gyümölcsök is, amelyek várhatóan mentesülnek a csomagolási tilalom alól.

A javaslat szerint a csomagolásnak azonban nem kell mindig műanyagnak lennie és ahol csak lehet, a nagykereskedőknek és a boltoknak mindent meg kell tenniük azért, hogy újrahasznosítható, papíralapú csomagolást használjanak.

Mit mond a másik oldal?

A British Retail Consortium érdekvédelmi szervezet azonban arra figyelmeztetett, hogy a tilalom nem mehet túl messzire, kiemelve a lédig termékek mennyiségének növelését gátló gazdasági és technikai akadályokat. Szerintük az élelmiszerboltok már most is jelentős költségnövekedéssel szembesülnek az ellátási lánc egészében, ezért fontos, hogy minden további szabályozási teher arányos legyen, és egy koherens stratégia részét képezze.

Magyarországon 2021-től tiltották be az olyan egyszer használatos műanyagokat, mint az eldobható műanyag szívószálak, evőeszközök, fültisztító pálcikák, és egyre több üzletben árulnak a péksüteményekhez és zöldségekhez is többször használatos zsákokat.