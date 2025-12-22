Változik a KRESZ: gyalogosokat és autósokat is új dolgokért bírságolhatnak meg

A jövő év egyik nagy változása lehet, hogy új KRESZ szabályozza majd a közlekedést. A Nool által összegyűjtött főbb változások közé tartozik, hogy a tervek szerint egyes autópálya-szakaszokon a személygépkocsik akár 140 kilométer per órával is mehetnek majd, ha az út műszaki állapota, illetve a forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik. Változhat a buszok és tehergépkocsik maximális sebességhatára a lakott területen kívül, ez egységesen 90 kilométer/óra lesz.

A követési távolság betartását is szigorítják, autópályán kötelezően bevezetnék a két másodperces követési távolságot, és az indexelésnél is két másodperccel az irányváltás megkezdése előtt lenne kötelező kitenni az irányjelzőt.

A friss jogosítvánnyal rendelkezők az első két évben nem vezethetnének 300 kilowattnál nagyobb teljesítményű autót.

A gyalogosokra is új rendelkezéseket tartalmaznak a tervek. A tervezet szerint tilos lesz mobiltelefont használni, üzenetet írni vagy zenét hallgatni, miközben gyalogosként áthaladunk az úttesten vagy vasúti átjáróban. Az autók által használt utak mellett védett sávon közlekedhetnének nemcsak a gyalogosok, de a kerékpárosok is a jövőben.

Szabályozzák az elektromos rollerek közlekedését is. Az új KRESZ két kategóriába sorolná a rollereket, teljesítményük alapján. A kisebbeknél sebességkorlátozás, sisakviselés és korhatár lépne életbe, míg az erősebb rollerekre már a segédmotoros szabályok vonatkoznának.

Az új KRESZ várhatóan 2026 őszétől léphet hatályba.