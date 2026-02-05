1p
Közérdekű Magyar Péter Választás 2026

Változtatnának a választási szabályokon Magyar Péterék

mfor.hu

Több külképviseleti szavazóhelyiséget szorgalmaz a Tisza Párt. 

„Petíciót indítunk a külföldön élő magyarok szavazásának megkönnyítéséért” – jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán.  

A Tisza Párt elnöke szerint több százezer olyan honfitársunk él külföldön úgy, hogy nem adhatják le a szavazatukat levélben.

A petíció mellett felszólították a döntéshozókat, hogy haladéktalanul növeljék a külképviseleti szavazóhelyiségek számát, különösen azokban a nagyvárosokban, amelyekben számottevő magyar közösség él. A Tisza azt szorgalmazza, hogy jöjjön létre minden külföldi településen egy szavazóhely száz regisztrált választó után, és nyíljanak újabb szavazóhelyek minden további ezer regisztrált fő után.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb figyelmeztetés a szülőknek, megint tápszereket kell visszahívni

Figyelmeztetés a szülőknek: megint tápszereket kell visszahívni

Mikrobiológiai problémákat találtak a Milumil és Milupa anyatej-helyettesítő tápszereknél. Tavaly év végén a Nestlé termékeivel volt gond. 

Még 5 milliárd oszt ki a kormány

Még 5 milliárdot oszt ki a kormány

És a határidőt is kitolják a vállalati e-autó programban.

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

Új tendert írnak ki a HÉV-ek megújítására. Ha nem lesz uniós pénz, akkor saját forrásból is megfinanszírozza a kormány a projektet.

Mit találtak ki már megint Gulyás Gergelyék – kövesse velünk a csütörtöki Kormányinfót

Pluszpénz jöhet az energiatárolók pályázatába – ez volt a csütörtöki Kormányinfó

Percről percre tudósítunk a bejelentésekről, kérdésekről, válaszokról. 

Meglepő, hogy miben erősítettek be tavaly a parlamenti képviselők

Pénz a párnacihában – ők a magyar parlament készpénz-bajnokai

A legfrissebb vagyonnyilatkozatok alapján több mint 50 százalékkal bővült a hazai országgyűlési képviselők készpénzállománya az egy évvel korábbihoz képest. Az élen a kormánypárti képviselők állnak. 

Nem találja ki, hányan mentek gyorsabban januárban a megengedettnél

Többszáz gyorshajtót mértek be Budapesten egy hónap alatt.

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

Már postázzák a választási értesítőket.

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

A MOHU REpont visszaváltási rendszerében több mint 3 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza Magyarországon 2025-ben, ami a piacra dobott italcsomagolások csaknem 90 százaléka. A visszaváltópontok száma is jelentősen bővült, és az egy főre jutó visszaváltott palackok száma is nőtt az előző évhez képest. A REpontokon visszaváltott palackok hulladéka újra lesz hasznosítva, így megvalósul a körforgás. 2025-ben már megjelentek a boltokban az első olyan palackok is, amelyek alapanyaga a REpont automatákban visszaváltott palackokból készült. 

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

2021 őszén volt 551 forint a benzin.

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

Közleményt adott ki az MVM a részletekről.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168