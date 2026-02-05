Változtatnának a választási szabályokon Magyar Péterék

„Petíciót indítunk a külföldön élő magyarok szavazásának megkönnyítéséért” – jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán.

A Tisza Párt elnöke szerint több százezer olyan honfitársunk él külföldön úgy, hogy nem adhatják le a szavazatukat levélben.

A petíció mellett felszólították a döntéshozókat, hogy haladéktalanul növeljék a külképviseleti szavazóhelyiségek számát, különösen azokban a nagyvárosokban, amelyekben számottevő magyar közösség él. A Tisza azt szorgalmazza, hogy jöjjön létre minden külföldi településen egy szavazóhely száz regisztrált választó után, és nyíljanak újabb szavazóhelyek minden további ezer regisztrált fő után.