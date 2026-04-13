Van, ahol még mindig nem dőlt el a választás: sőt, egy helyen újra kell számolni a szavazatokat

Újra kell számolni a szavazatokat a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi központú egyéni választókerületben, mert az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál – derül ki a Nemzeti Választási Iroda közléséből.

Az újraszámolást a Fidesz-KDNP színeiben induló Nagy Bálint kérte, aki 24 918 szavazatot kapott, míg a Tisza Párt jelöltjére, Varga Balázsra 24 977-en húzták az X-et, a voksok 99,31 százalékos feldolgozottságnál. A két jelölt közötti szavazatkülönbség 59. Az újraszámolást a helyi választási bizottságok fogják elvégezni.

Továbbra sem lehet végeredményt hirdetni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében (itt Nyírbátor a központ). A szavazatok 98,86 százalékos feldolgozottságánál Dr. Simon Miklós, a Fidesz-KDNP színeiben vezet a Tisza Párt jelöltje, Dr. Barna-Szabó Tímea előtt. A különbség ugyanakkor mindössze 174 szavazat.

Hasonló a helyzet a paksi egyéni választókerületben, Tolna 3-ban. Itt is a Fidesz-KDNP színeiben induló Süli János áll az élen 98,80 százalékos feldolgozottság mellett. Előnye 138 szavazat a második helyen álló, Tisza Pártot képviselő Cseh Tamással szemben.

A végeredmény még egyik választókerületben sem jogerős, az egyéni mandátum sorsa tehát nem dőlt el.