2p
Közérdekű Választás 2026

Van, ahol még mindig nem dőlt el a választás: sőt, egy helyen újra kell számolni a szavazatokat

mfor.hu

A Nemzeti Választási Iroda hétfő 13 órai adatai szerint 98,94 százalékos feldolgozottság mellett a kétharmados többséget szerző Tisza Párt 138, a Fidesz-KDNP 55, míg a Mi Hazánk 6 képviselői helyre számíthat az új parlamentben. Ez ugyanakkor változhat, hiszen vannak olyan egyéni választókerületek, ahol még mindig nem dőlt el a verseny. Sőt, olyan is akad, ahol újra kell számolni a szavazatokat.

Újra kell számolni a szavazatokat a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi központú egyéni választókerületben, mert az első két helyezett közötti szavazatkülönbség kevesebb száznál – derül ki a Nemzeti Választási Iroda közléséből.

Az újraszámolást a Fidesz-KDNP színeiben induló Nagy Bálint kérte, aki 24 918 szavazatot kapott, míg a Tisza Párt jelöltjére, Varga Balázsra 24 977-en húzták az X-et, a voksok 99,31 százalékos feldolgozottságnál. A két jelölt közötti szavazatkülönbség 59. Az újraszámolást a helyi választási bizottságok fogják elvégezni.

Továbbra sem lehet végeredményt hirdetni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. számú egyéni választókerületében (itt Nyírbátor a központ). A szavazatok 98,86 százalékos feldolgozottságánál Dr. Simon Miklós, a Fidesz-KDNP színeiben vezet a Tisza Párt jelöltje, Dr. Barna-Szabó Tímea előtt. A különbség ugyanakkor mindössze 174 szavazat.

Hasonló a helyzet a paksi egyéni választókerületben, Tolna 3-ban. Itt is a Fidesz-KDNP színeiben induló Süli János áll az élen 98,80 százalékos feldolgozottság mellett. Előnye 138 szavazat a második helyen álló, Tisza Pártot képviselő Cseh Tamással szemben.

A végeredmény még egyik választókerületben sem jogerős, az egyéni mandátum sorsa tehát nem dőlt el.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Életjeleket mutatott Szijjártó Péter

Végre előkerülhetett Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter még mindig nem szólalt meg, de már borítóképet cserélt a közösségi oldalán.

Mutatjuk, mikor állhat fel az új kormány a választás után

A választás másnapján: mutatjuk, mikor alakulhat meg a Tisza-kormány

Bár a Tisza az április 12-i országgyűlési választásokon elsöprő, kétharmados többséget szerzett, a kormányalakításra még heteket kell várni. Az Orbán-kormány leköszön, egy ideig ügyvezető funkciót lát el, miközben május 13-ig rendkívüli jogrend van érvényben.

Hiába a sok TikTok-videó, kikapott Pócs János

A Fidesz-KDNP leköszönő országgyűlési képviselője Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2-es országos egyéni választókerületében (Jászberény központtal) kapott ki Tiszás ellenfelétől.

Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

Úgy tűnik, itt a vége a Fidesz-KDNP 16 éves kormányzásának.

Magyar Péter az egész országnak üzent

Magyar Péter az egész országnak üzent

A közösségi oldalára posztolt.

Bódis Krisztát nem zavarja, hogy sokan ráindultak

Bódis Krisztát nem zavarja, hogy sokan ráindultak

Bár Budapest 2-es számú országos egyéni választókerületében a DK, a Kétfarkú Kutyapárt és Csárdi Antal is elindult független jelöltként, a Fidesz-KDNP-t képviselő Dr. Ferencz Orsolya mellett, a Tisza jelöltjét ez egyelőre egyáltalán nem zavarja.

Pócs János lecsúszott a második helyre, Rost Andrea magabiztosan kezdett

Pócs János lecsúszott a második helyre, Rost Andrea magabiztosan kezdett

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es és 2-es választókerületében országosan ismert jelöltek indultak. 

Magyar Péter:

Magyar Péter: optimisták vagyunk, Magyarország újra történelmet írt

Magyar Péter a 19 órai urnazárást követően tartott sajtótájékoztatót. Előtte egy bő fél órával még közösségi oldalán szavazásra buzdított és azt írta, hogy a „hatalom a végóráit éli, itt állunk a rendszerváltás kapujában. Lépjünk be rajta!”

Karácsony Gergely szerint már csak a Tisza kétharmada a kérdés

Kiütéses Tisza-győzelemre számít Budapest főpolgármestere – erről Karácsony Gergely beszélt a Telex választási műsorában.

A levélszavazók fele már leadta voksát

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG