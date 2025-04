Van egy tippünk, ha a munkahelyén is szorong a rengeteg rossz hír miatt

A médiában megjelenő híreket olvasgatva sokszor úgy tűnik, hogy a világban egész egyszerűen nem történnek jó dolgok, dúlnak a háborúk, a gazdaság nehézségekkel küzd, vírusok terjednek, több országban is válság tombol. A ’doomscrolling’ kifejezés elsősorban a Z-generáció sajátja, magyar nyelvre nem igazán lefordítható kifejezés, amely körülbelül azt a jelenséget fejezi ki, amikor a felhasználó túl sok időt tölt nagy mennyiségű, elsősorban negatív hírek olvasásával az interneten és a közösségi médiában.

Ez elsőre ártalmatlannak tűnik, de valójában komoly veszélyeket tartogat, amellyel például a Harvard Egyetem orvosi iskolája is foglalkozott. A közzétett tanulmány szerint a doomscrolling tényleges egészségügyi problémákat is okozhat – a szakértői vélemények alapján fejfájás, az izomfeszültség, a nyak- és vállfájdalom, az étvágytalanság, az alvászavarok, sőt még a vérnyomás emelkedése is előfordulhat.

A jelenséghez kapcsolódó kutatások többsége nem meglepő módon a koronavírus-járványhoz kötődik, hiszen igazán ekkor vált általánossá az, hogy mindenki folyamatosan követte a híreket. Az Applied Research in Quality of Life című szaklapban három különálló, összesen mintegy 1200 felnőtt bevonásával készült tanulmányt elemzett. Ezek egybehangzóan arra az eredményre jutottak, hogy a rossz hírek túlzott olvasása a mentális egészség megromlásához vezet, valamint csökkenti az általános elégedettségérzetet is, vagyis azt, hogy az egyes alanyok hogyan ítélik meg a körülményeiket.

A doomscrolling nagyon káros, és az élet minden területére kihathat

A tanulmány szerint azok a munkavállalók, akik akár munka közben is híreket olvasgatnak, kevésbé elkötelezettek a feladataik végrehajtása iránt, figyelmük könnyebben elterelődik, ráadásul gyakori az esetükben az úgynevezett „popcorn-agy” jelenség is. Aditi Nerurkar, a Harvard orvosi iskolájának oktatója szerint mindez a gyakorlatban úgy jelentkezik, hogy az internetes ingerek által túlstimulált agy lelassul, nehezebben alkalmazkodik, gyengébben teljesít a problémamegoldásban.

Miért ennyire nehéz abbahagyni?

Felmerül a kérdés: hogyha ennyire káros a rossz hírek olvasása, miért nem hagyjuk abba azt? Pamela Rutledge médiapszichológus szerint az emberek a természetüknél fogva hajlamosak a negatív hírekre figyelni, mert az agyunk így próbálja felismerni és kezelni a veszélyeket. Ez az evolúciós örökség ma is működik – ezért van az, hogy a rossz hírek annyira lekötnek minket, még ha közben rosszul is érezzük magunkat tőlük – írta a szakember a Psychology Today honlapján megjelent cikkében.

Mi az ellenszer?

Az amerikai Journal of Applied Psychology szaklap még 2021-ben publikált egy olyan kutatást, amely azt vizsgálta, hogyan befolyásolják a negatív hírek az emberek szorongását és a munkához való hozzáállását. Az eredmények szerint minél több ilyen hírt olvasott valaki, annál magasabb lett a szorongásszintje, annál kevésbé érdekelte a munkafeladatainak hibátlan elvégzése – akadtak azonban olyanok, akiknél ez sokkal enyhébben jelent meg.

Mi tehát az ellenszer a doomscrolling okozta szorongásra és pánikra? Amellett, hogy önkontrollt gyakorlunk, és nem visszük túlzásba a rossz hírek olvasgatását, a kutatás tapasztalatai szerint a munkahelyi teljesítőképesség terén védettebbnek bizonyultak azok, akik „hivatástudatból” végezték a munkájukat, szerették azt.

Az eredmények szerint azok, akik a sajátjuknak érezték a munkahelyi feladataikat, akkor is hatékonyabban tudtak dolgozni, hogyha a rossz hírek olvasása miatt szorongani kezdtek. Ennek okait a kutatók szerint abban kell keresni, hogy az ilyen emberek számára a munkájuk pszichológiai erőforrásokat is biztosít – a jól elvégzett feladat növeli az önértékelést, elégedettséget, vagy értelmet nyújt a mindennapoknak –, amelynek megőrzését különösen fontosnak érezték egy olyan időszakban, ahol egymást érik a rosszabbnál rossz hírek a világban.