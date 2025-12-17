Van valami, amiben Ukrajna heteken belül az Európai Unió része lesz

Ukrajna és Moldova is tagja lesz 2026. január 1-jétől az európai roamingzónának, így ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága.

Mindez azt is jelenti, hogy jövő évtől a moldovai és az ukrán fogyasztók is pluszköltségek nélkül használhatják a mobileszközeiket az Európai Unió területén.

Annak a lehetőségét, hogy a távközlési szolgáltatók ezekben az államokban is alkalmazni tudjanak egyes uniós jogszabályokat, a két ország EU-tagjelölti státusza nyitotta meg – tette hozzá a hatóság.