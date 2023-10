Varga Mihálynál beakadt a tű: Facebook-oldalon üzent a nyugdíjakról

Novemberben átlagosan 80 ezer forinttal több nyugdíjat kaphatnak a nyugdíjasok - mondta el újra a már hetek óta ismételgetett kormányzati üzenetet a pénzügyminiszter. Az állami MTI szerint ez Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója közösségi oldalán hangzott el.

Kapcsolódó cikk Csúnyán átveri a nyugdíjasokat a kormány? Orbán Viktor és Gulyás Gergely szeptember 28-ai bejelentései szöges ellentétben állnak egymással.

Varga Mihály most megint megerősítette, hogy "megvédik a nyugdíjasokat", novemberben 3,5 százalékpontos kiegészítő emelést hajtanak végre visszamenőlegesen. Így átlagosan 80 ezer forinttal többet kaphatnak az érintettek. Azt is újra elmondta, hogy januárban újabb, 6 százalékos emelés jön, februárban pedig a 13. havi ellátást is folyósítják.

A videóban Nyitrai Zsolt felhívta a figyelmet a nyugdíjasok számára készülő JóKor magazin őszi kiadására, amiben a nyugdíjkiegészítésről is írnak. A magazin valójában tömény kormányzati propaganda.