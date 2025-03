Vásárolt üdülési jogot? Akkor most aggódhat

Az érintett hatóságok javasolták s jogalkotónak többek között a fogyasztók megtévesztése büntetőjogi tényállásának szigorítását, mivel azt jelenleg sok esetben nehézkes alkalmazni az átverések szankcionálására. Javasolták továbbá az üdülési jogok másodlagos értékesítésének előzetes közjogi jóváhagyáshoz kötését, illetve az értékesítéshez közvetlenül nem kapcsolódó járulékos szerződések megkötésének tiltását is.

A Gazdasági Versenyhivatal a 2023-as tevékenységét ismertető beszámolójában javaslatot tett az üdülési jogok esetében a fogyasztói jogérvényesítés megerősítésére. A GVH a 2024. évben több egyeztetést is tartott az érintett hatóságokkal (a fogyasztóvédelemért felelős Igazságügyi Minisztériummal , 2024. augusztus 1-től a Nemzetgazdasági Minisztériummal , az Országos Rendőr-főkapitánysággal , és civil szervezetekkel), melyek célja a konkrét javaslatok kidolgozása volt a probléma hosszútávú és végleges kezelése érdekében .

Az üdülési jogok piaca Magyarországon 20-30 éve élte aranykorát, azonban az élénk érdeklődés mára szinte teljesen megszűnt – indul a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lapunknak küldött közleménye. A tulajdonosok – akik esetenként már az örökösök – nem mindig tudják, vagy éppen akarják igénybe venni az üdülési jogukat, ennek ellenére az ezzel járó költségeket a szerződések lejáratáig fizetniük kell. Az üdülési jogok fenntartása tehát egyre inkább „ráfizetéses” az üdülési joggal rendelkező fogyasztók számára, akik ezért szeretnék azt értékesíteni, ez azonban több okból is komoly nehézségekbe ütközik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!