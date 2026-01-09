Visszakapja, de rögtön tovább is adja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz

Visszakapja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz, a hírt ő maga jelentette be egy videóban – számol be róla a Telex. A Tisza politikusa azt mondta, hogy hat különböző eljárást indítottak ellene „tiltott” fegyverviselés miatt, de mind a hatot megszüntették. Így Ruszin-Szendi visszakapja a fegyverét is, de azt hatástalanítja, majd jótékony célra elárverezi. A politikus a videóban megemlíti még, hogy

hazugságokkal megpróbálták befeketíteni,

feljelentették a rendőrségen, ügyészségen, bíróságon,

de 2026 az igazság éve lesz,

és várja a bocsánatkéréseket, bár nem számít rá.

Úgy látszik, ez a hét lebuktatja azt a hazug kormánypropagandát, amit ellenem folytattak. Tegnap a Pócs-ügynek lett vége, ma pedig a fegyverhasználattal kapcsolatos rendőrségi ügyek is lezárultak. Mindkét esetben győzött az igazság, és így a fegyveremet is visszakaphatom

– mondta a Facebookra feltöltött videóban.

A Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatos eljárásokat megszüntették

Fotó: Facebook/Dr. Ruszin-Szendi Romulusz

Korábban elsőfokú, nem jogerős ítéletben mondta ki a bíróság, hogy Pócs János fideszes országgyűlési képviselő megsértette Ruszin-Szendi becsületét és emberi méltóságát, amikor Pócs egy tavalyi Facebook‑videóban levágni való disznóhoz hasonlította a Tisza Párt szakértőjét – írja a 24.hu.

Ruszin-Szendi kijelentette:

Én tudtam, hogy ha van független igazságszolgáltatás, csak ez az eredmény születhet. Köszönet mindenkinek több városban, akik hittel és becsülettel szolgálnak, valamint a bátorságukért, mert ki mertek állni a szakmai álláspontjuk mellett. A kormánynak csak a saját érdeke, a cirkusz és a lejáratás fontos. Teljesen mindegy számukra, mi a valóság, és mit tesznek egy törvénytisztelő állampolgárral, ha az kiáll az igaza mellett.

Visszatérve a fegyverviseléshez. A volt vezérkari főnököt szeptemberben jelentették fel lőfegyverrel való visszaélés miatt, miután az Origo nyilvánosságra hozott egy videót, amelyen a Tisza Párt honvédelmi szakértőjeként szereplő Ruszin‑Szendi egy pártfórumon látható. A felvételen a pulóvere alatt egy kitüremkedés látszott, amelyet a kormánypárti sajtó kézifegyver sziluettjeként értelmezett, és azt állította, hogy fegyvernek látszó tárggyal jelent meg a rendezvényen.

Ruszin-Szendi elmondta, hogy van fegyverviselési engedélye, ám két nappal később rendőrök jelentek meg a házánál, és lefoglalták a fegyverét, majd az engedélyét is visszavonták.