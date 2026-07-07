Vége az MTVA eddigi adásainak, ez fogadja a nézőket

A Magyar Televízió élő adása jelenleg szünetel, és jelenleg ez a kiírás látható:

Mai hír, hogy a közmédia új, ideiglenesen kinevezett vezetői már ma bementek munkahelyükre. Az MTI híre szerint feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, valamint a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen.

Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Bodacz Balázs a hírigazgatóságét felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, Teszáry Sára a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el.

Az átmeneti időszak lezárását a közmédia későbbi végleges vezetőjének nyílt pályázati eljárásban, a társadalmi és szakmai egyeztetést követően történik meg – áll a közleményben.

Ezen a napon történt az is, hogy azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól, és két biztonsági őr kísérte ki a Magyar Televízió épületéből Császár Attilát, a köztévé egyik legismertebb riporterét.