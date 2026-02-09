1p
Véget ér a pazarlás a divatiparban? Lépéseket tesz az EU

mfor.hu

Elfogadtak egy fontos intézkedési tervet.

Az Európai Bizottság hétfőn a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelet keretében új intézkedéseket fogadott el az el nem adott ruházati cikkek, kiegészítők és lábbelik megsemmisítésének megelőzése érdekében – áll az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének közleményében.

Vége a pazarlásnak?
Fotó: DepositPhotos.com

Az újrahasználatot és az újrafeldolgozást támogató intézkedések hozzájárulnak a hulladék mennyiségének csökkentéséhez, a környezeti károk mérsékléséhez, valamint egyenlő versenyfeltételeket teremtenek a vállalatok számára. Ennek eredményeként a textilágazat gyorsabban térhet át a körforgásos gyakorlatokra, ami újabb lépést jelent afelé, hogy az Európai Unió egészében körforgásossá váljon a gazdaság.

Európában a becslések szerint az eladatlan textíliák 4-9 százalékát semmisítik meg évente anélkül, hogy azokat bárki is viselte volna. Ez a hulladék mintegy 5,6 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást eredményez, ami nagyjából megegyezik Svédország 2021. évi teljes nettó kibocsátásával.

A megsemmisítési tilalom július 19-től lesz alkalmazandó a nagyvállalatokra, míg a középvállalkozások esetében várhatóan 2030 júliusától lép hatályba.

