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Véget ér egy korszak a személyi igazolványoknál

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A Belügyminisztérium arra hívta fel az állampolgárok figyelmét, hogy az európai uniós szabályozással összhangban, augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok.

A régi, könyv formátumú papíralapú, akár puha, akár keményfedeles személyazonosító igazolványok érvényessége megszűnik. A lejárat tényét a hatósági nyilvántartásba hivatalból bejegyzik, így az érintett állampolgárok a változásról külön, személyre szabott értesítést nem kapnak.

A Belügyminisztérium javasolja az érintett állampolgároknak, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat.

Új okmányt azoknak az állampolgároknak kell igényelniük, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek. Személyes eljárás keretében új, elektronikus személyazonosító igazolványt (eSzemélyi) szükséges igényelniük bármely kormányablakban – közölte a Belügyminisztérium. Ez alól a belügyi tárca szerint csak az jelenthet kivét, ha az érintett személy rendelkezik más, érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel. Ebben az esetben egy új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott.

A 70. életévet betöltött állampolgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentesen történik. Arra kéri a belügyi tárca az orvosi igazolással rendelkező, személyes megjelenésükben egészségügyi okból akadályozott ügyfeleket, hogy az ezen a linken (www.kormanyhivatalok.hu/node/47532) megtalálható elérhetőségeken keresztül vegyék fel a kapcsolatot a lakóhelyük/tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatallal. Az ígéretek szerint a belügyi tárca kollégái ebben az esetben segítenek megszervezni a mobil ügyintézést.

Arra kérnek mindenkit, hogy a nyári időszakban megnövekedő ügyfélforgalomra tekintettel senki se halassza az utolsó pillanatra az okmánycserét, és gondoskodjon időben az érvényes személyazonosító igazolvány beszerzéséről.

(MTI)

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