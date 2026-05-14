Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan Kárpátalja támadása

A magyar kormány mélységesen elítéli a támadást, és elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását – mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook-oldalára feltöltött videójában, miután nemrég véget ért a megbeszélése az orosz nagykövettel a Külügyminisztériumban.

Fél 12 körül ment be, és szűk fél óra után távozott Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet a Külügyminisztériumból.

Orbán Anita a megbeszélés után azt mondta:

Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Hangsúlyozta: Oroszországnak mindent meg kell tennie az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében.

Magyar Péter szerdán közölte, hogy Orbán Anita külügyminiszter csütörtök délelőttre bekérette Oroszország nagykövetét a Kárpátalját is elérő szerdai orosz dróntámadás miatt. A miniszterelnök a kormány nevében mélységesen elítélte a támadást, amire az ukrán vezetés is reagált.