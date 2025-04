Véget vet a bíbelődésnek a NAV

Ha a bérbe vevő nem vállalkozó, hanem magánszemély, arról a NAV-nak nincs adata, így az a kiajánlott tervezetben nem szerepel. Tavaly például (a bevallási adatok alapján) 82 ezren adhatták ki magánszemélyeknek a lakásukat, hiszen ennyien egészítették ki az szja-bevallás ingatlanbérbeadásra vonatkozó sorát. Tekintettel arra, hogy egyre fejlettebbek a NAV kockázatelemző modelljei, idén erre a kiegészítésre mindenképp érdemes odafigyelni – javasolta az elnök. Ha valakinek például több lakása van, akkor a kockázatkezelő rendszer könnyedén meg tudja vizsgálni, hogy szerepel-e az szja-bevallásában az ingatlan hasznosításából (például bérbeadásból) származó jövedelem – jegyezte meg a NAV elnöke. Elmondta, hogy a NAV legújabb fejlesztésére többek között azért volt szükség, mert míg a revizorok munkáját megkönnyíti az egyre pontosabb kockázatelemzés, addig az adózói visszajelzések szerint a lakásukat kiadó vagy eladó magánszemélyek nehezen boldogulnak a bevallás kiegészítésével. Annak érdekében, hogy több mint 200 ezer magánszemély önállóan, külső segítség nélkül is ki tudja egészíteni a tervezetét, jelentős fejlesztői kapacitást fordított a NAV arra, hogy még az idei bevallási szezonban debütálhasson a kérdés-felelet módú kitöltési funkció. (MTI)

