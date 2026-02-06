Végre egy jó hír a MÁV-tól, ráadásul 30 éve nem volt ilyen

2p
Plusz 50 ezer vasúti ülőhellyel, mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonattal és csaknem 90 új InterCity-kocsival bővül a MÁV flottája.

Erről szól a február 6-tól érvényes, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat, amivel minden eddiginél nagyobb lépés történt a MÁV-flotta megújítása felé. Ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre 30 éve nem volt példa – írta Facebook bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

A most elfogadott határozat előkészítése során az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a MÁV-csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem finanszírozásai kérdéseit is tisztázták – fűzte hozzá.

Ennek megfelelően a fenti járművek beszerzésekor uniós forrásokra, iparági hitelre, valamint olyan lízingkonstrukcióra is építenek majd, amely a családi autó megvásárlására emlékeztet.

Nagyon fontos, hogy a MÁV-csoport elővárosi és távolsági flottájában már érvényesül az a stratégia, hogy a magyar vasúti közlekedés oroszlánrészét a közeljövőben vontatott szerelvények helyett egyre inkább korszerű motorvonatokra építik – emelte ki Hegyi Zsolt.

A friss Magyar Közlönyben emellett megjelent egy rendelet a Papp László Sportaréna jövőbeli üzemeltetéséről és az azonnali beavatkozást igénylő feladatokról is. A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség nyílt vagyonhasznosítási pályázatot írhat ki a 2027. január 1. – 2036. december 31-ig terjedő, 10 éves határozott időtartamra a Sportaréna üzemeltetése érdekében.

A kormány a honvédelmi minisztert kéri fel arra, hogy az Ügynökség útján gondoskodjon arról, hogy az üzemeltető évenkénti 22 eseménynapon kedvezményes létesítményhasználatot biztosítson a Magyar Állam részére.

Emellett 2026 és 2028 között a vagyonhasznosításhoz szükséges mértékű felújításon is áteshet a Sportaréna.  

