Végre mosolyoghat Lázár János, egy szakaszon akár 80-nal is mehetnek majd a vonatok

A felújítás ideje alatt pótlóbuszok közlekednek majd Szeged és Orosháza között, a menetidő pedig akár 40 perccel is nőhet.

Ezt Szijjártó Péter jelentette be.

A karbantartás célja, hogy a vonatok újra 80 kilométer/óra sebességgel tudjanak közlekedni. A MÁV többek között sín- és talpfacserét végez majd, de leszórnak 3100 tonna zúzottkövet is, valamint új peronokat is építenek Orosházán.

