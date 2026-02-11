2p
Közérdekű Magyar Péter Orbán Viktor Választás 2026

Veszély- és válsághelyzetben választhatunk április 12-én

mfor.hu

Felkerült a kormány honlapjára az a rendelettervezetet, amely szerint az Orbán-kormány a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzetet újra meghosszabbítaná, ezúttal 2026. szeptember 7-ig. 

társadalmi egyeztetésre február 18-ig adtak időt, a rendeletet legkésőbb március 5-ig ki kell hirdetni, mert másnap Orbán Viktor kormányfő aláírásával hatályba is lép – számol be róla a 24.hu.

A válsághelyzetet először 2016. március 9-én rendelték el Magyarország egész területére, azóta mindig hosszabbítják, mivel

az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetőjének tájékoztatása alapján a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének a feltételei fennállnak.

A menedékjogról szóló törvény pontosan meghatározza, hogy mikor rendelhető el a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet. Az ellenzéki pártok és a civil jogvédők a jogszabály alapján már tíz éve érthetetlennek, jogsértőnek nevezték elrendelését, mivel a kabinet nem árulta el, mi a konkrét indok.

Az eredeti rendelet szerint az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszternek, Pintér Sándornak haladéktalanul gondoskodnia kell arról, hogy a válsághelyzettel összefüggő jogszabályi rendelkezéseket a közszolgálati műsorszolgáltatók, lehetőség szerint a körzeti, helyi műsorszolgáltatók és legalább egy országos napilap a lehető legrövidebb időn belül közzétegye.

Az országos rendőrfőkapitánynak és a menekültügyi hatóság vezetőjének a válsághelyzet elrendelése után 15 naponta közösen tájékoztatnia kell Pintér Sándort a válsághelyzet elrendelését megalapozó feltételek fennállásáról. Erről a közvélemény azért nem kap tájékoztatást, mert ezek titkosított adatok.

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára hivatkozó háborús veszélyhelyzet május 13-ig tart. A sokadik hosszabbítást a kormány mindig azzal indokolja, hogy az orosz–ukrán háború miatt kell biztosítani a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának a lehetőségét.

A kormány tehát úgy fordulhat rá az április 12-i választásra, hogy az országban válság- és veszélyhelyzet lesz, marad a rendkívüli jogrend, a rendeleti kormányzás. Háborús veszélyhelyzetet más uniós ország nem hirdetett, Magyar Péter pedig azt ígérte, hogy a Tisza Párt eltörölné.

