Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Fesztiválok Karácsony Gergely Sziget Zrt.

Veszélyben a Sziget Fesztivál? Karácsony Gergely levelet kapott

mfor.hu

Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán. A fesztivál sorsa most a külföldi tulajdonos üzleti döntésein múlhat, a főváros azonban továbbra is kiállna a rendezvény folytatása mellett.

„Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, de a Sziget érték, bizonyítéka annak, hogy Budapest szabad, nyitott és sokszínű város, ezért Budapestnek, a lehetőségeihez mérten ki kell állni a Sziget Fesztivál jövőjéért” – fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán.

Hozzátette: levelet kapott a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben arról tájékoztatták, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelenek kezdeményezni. A lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat.

Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával – tette hozzá Karácsony.

Majd arról írt, hogy bízik abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti.

Ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre.

