Veszélyben a Sziget Fesztivál? Karácsony Gergely levelet kapott

„Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, de a Sziget érték, bizonyítéka annak, hogy Budapest szabad, nyitott és sokszínű város, ezért Budapestnek, a lehetőségeihez mérten ki kell állni a Sziget Fesztivál jövőjéért” – fogalmazott Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán.



Hozzátette: levelet kapott a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben arról tájékoztatták, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelenek kezdeményezni. A lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat.

Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával – tette hozzá Karácsony.



Majd arról írt, hogy bízik abban, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti.