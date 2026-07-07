Veszélyesen hangzik: az USB-töltők 80 százaléka megbukott a hatósági teszteken

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az NKFH által elrendelt vizsgálat két ütemben, emelt mintaszámmal kerül lefolytatásra tekintettel a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási arányára – olvasható a hatóság lapunknak küldött közleményében. A hatósági fellépés célja a nem biztonságos töltők forgalomból való kiszűrése.

Míg 2023-ban a termékek 85 százaléka, 2024-ben pedig 92 százaléka bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, a tavalyi évben ez az arány 87 százalékos kifogásolást mutatott. A magas nem megfelelőségi arány indokolttá tette, hogy 2026-ban immár két ütemben, 200 féle USB-s töltőt ellenőrizzen a hatóság.

Az ellenőrzések első ütemének részeredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak.

A 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek, azaz a termékek 80,4 százaléka megbukott a teszteken.

A mintavételek – figyelemmel a termékkategória népszerűségére és széleskörű forgalmazására – kiterjedtek többek között műszaki áruházakra, szakkereskedésekre, távol-keleti üzemeltetésű kisboltokra és a webáruházak nyújtotta kínálatra is.

A vizsgálatok idén is a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjednek ki. A törpefeszültségű készülékek táplálására és töltésére szolgáló tápegységeknél különös figyelmet kell fordítani a táphálózati részek és a törpefeszültségű részek elválasztására. Ez magában foglalja a szigetelés megfelelő villamos szilárdságát, folytonosságát és a vezető részek megfelelő távolságban való elhelyezését is.

Az áramütés-veszélyt túlnyomórészt ezen követelmények nem teljesülése okozza. Ezen kívül a dugórész kisebb mérete, valamint az úti átalakítókkal kombinált töltőknél az átalakító aljzatainak nem megfelelő kialakítása szintén áramütést okozhat. A vizsgálat során a laboratórium a szigetelés megfelelőségét, a csatlakozódugó méreteit, valamint az úti átalakítóval kombinált termékeknél azok kialakítását is ellenőrizte.

Kapcsolódó cikk Megijedtek a Temu-vámtól a magyar fogyasztók Az uniós vámszabályok előtt bőven bevásároltak.

Az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházakban vásárolni. Az NKFH azt javasolja a fogyasztóknak, hogy USB-töltőt lehetőség szerint megbízható kereskedőtől vásároljanak, kerüljék a gyanúsan olcsó, ismeretlen eredetű termékeket, valamint rendellenes működés vagy túlmelegedés esetén a töltő használatát azonnal hagyják abba.

A laborvizsgálatok célja, hogy a veszélyes termékeket a fogyasztóvédelem kiszűrje a forgalomból, hiszen ezek a hibák csak laboratóriumi körülmények között, műszeres ellenőrzésekkel állapíthatók meg. Az NKFH és a kormányhivatalok elkötelezettek amellett, hogy kizárólag biztonságos, a vonatkozó szabványoknak mindenben megfelelő elektromos berendezéseket vásárolhassanak a fogyasztók.