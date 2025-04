Veszélyhelyzetben marad Magyarország

A parlament kedd délelőtt újabb 180 napra meghosszabbította a különleges jogrendet – írta meg a Telex.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kormány felhatalmazást kapott az Országgyűléstől, hogy november 14-ig rendeletekkel

felfüggesztheti egyes törvények alkalmazását,

eltérhet törvényi rendelkezésektől, és

egyéb rendkívüli intézkedéseket is hozhat.

A cikk megemlíti, hogy az Orbán-kormányhoz már szó szerint hozzánőtt a veszélyhelyzet: öt évvel ezelőtt, 2020. március 11-én hirdetett először ilyet a kabinet az országban megjelenő koronavírus-járvány miatt, de politikailag ennél fontosabb volt, hogy ez különleges jogrend bevezetését is jelentette. A jogszabályok alapján kormány harminc napra hirdethet veszélyhelyzetet, és az Országgyűlés kétharmados többsége legfeljebb 180 napra hosszabbíthatja azt meg. Ezt a felhatalmazást bármennyiszer megadhatja a parlament, félévente rendszeresen meg is teszi. Legutóbb novemberben hosszabbították meg 2025. május 18-ig a háborús veszélyhelyzetet. Most újabb fél évvel megtoldották azt.