Vezércsere a fogyasztóvédelmi hatóságnál, fókuszban az árrésstop

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter dr. Német-Weingartner Lillától elvárja, hogy vezetése mellett az NKFH fokozott ellenőrzések és határozott jogérvényesítés révén hatékonyan biztosítsa a fogyasztók védelmét, valamint a tisztességes piaci versenyt. A most életbe lépett árrésstop betartásának gyors és szigorú ellenőrzése is a hatóság kiemelt feladatai közé tartozik. Az árrésstop megkerülése és más tisztességtelen piaci gyakorlatok esetén pedig határozott fellépést vár el – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium kedden kiadott közleményéből.

Kapcsolódó cikk Azonnal korlátozást vezetett be a Lidl, a Tesco és a Spar a kormányzati lépés miatt Léptek a boltláncok.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!