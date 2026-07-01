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Közérdekű Karrier szakszervezetek

Vezetőváltás a LIGA élén

mfor.hu

A korábbi elnök lemondott.

A LIGA Szakszervezetek elnökévé választották Hatvani Jácintot, az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség elnökét és a LIGA Szakszervezetek korábbi társelnökét. Az elnökválasztásra azért volt szükség, mert a korábbi elnök, Mészáros Melinda június 30-i hatállyal lemondott tisztségéről, amelyet 2016-tól töltött be.

A Liga Szakszervezetek új elnöke, a 42 éves, közgazdász és humán szervező végzettségű Hatvani Jácint 2030 végéig tölti majd be ezt a pozíciót.

A munkavállalói érdekképviselet új elnöke a közleményben a Liga előtt álló fontos feladatok között említette, hogy a közeljövőben a társkonföderációkkal tervezi megerősíteni a közös munkát, annak érdekében, hogy a jövőben minél inkább megvalósuljon a szakszervezetek összefogása.

Az új elnök
Az új elnök
Fotó: LIGA Szakszervezetek Facebook oldala

A szakszervezet honlapján, a liganet.hu oldalon olvasható tájékoztatás szerint a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája (LIGA Szakszervezetek) 1988 decemberében alakult. Elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő érdekeinek előmozdítása és megvédése. A LIGA Szakszervezetek országos munkavállalói érdekképviseleti szövetség, amely szakszervezetekből illetve szakszervezeti szövetségekből álló tagsággal rendelkezik.

Tevékenységét országos szinten szervezi, tizenkilenc megyében és a fővárosban rendelkezik tagszervezettel, valamint tagszervezetei együttesen legalább 150 munkáltatónál rendelkeznek önálló vagy a tagszervezet alapszabálya szerinti munkahelyi szervezettel. A LIGA Szakszervezetek minden nemzetgazdasági ágazatot és alágazatot lefed, egyebek között a villamosenergia-ipar, a feldolgozóipar, a posta, a vízügyi ágazat, a közlekedés, a hon- és rendvédelem területén.

A LIGA Szakszervezetek a hazai makroszintű érdekegyeztetés keretein belül tagja a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (NGTT), a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF), valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsnak (OKÉT).
 

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