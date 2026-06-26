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Közérdekű Orbán Viktor

Vidéki Prókátor: Orbán Viktor letartóztatását nem indítványozhatta a sértettek ügyvédje

mfor.hu

Pontosította a sajtóban megjelent híreket Fülöp Botond ügyvéd, a korábban Vidéki Prókátor néven ismert jogász. Közölte: a büntetőeljárási szabályok alapján a bíróságnál letartóztatást kizárólag az ügyészség indítványozhat, és csak az eljárás terheltjével szemben, ezért félrevezetőek azok a megfogalmazások, amelyek szerint a sértettek jogi képviselője Orbán Viktor letartóztatását kezdeményezte.

Fülöp Botond ügyvéd nyilvános bejegyzésben reagált azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint az úgynevezett „aranykonvoj-ügyben” a sértettek jogi képviselője Orbán Viktor letartóztatását indítványozta.

A korábban Vidéki Prókátor néven ismert jogász azt írta: a félreértések elkerülése érdekében fontos tisztázni, hogy a letartóztatás elrendelésére jogosult bíróság felé ilyen indítvánnyal kizárólag az ügyészség élhet, mégpedig csak az eljárás terheltjével szemben.

Az ügy előzménye, hogy Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje korábbi közleményében arról írt: kezdeményezte Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs volt, a nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkár, Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ volt főigazgatója, valamint Demeter Tamás, a NAV egykori bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese őrizetbe vételét.

Fülöp Botond szerint azonban a sajtóban megjelent hírek megfogalmazása alkalmas lehet a félreértésre, mert azt a látszatot keltheti, mintha a sértettek jogi képviselője közvetlenül kezdeményezhette volna a letartóztatást. Álláspontja szerint erre a hatályos büntetőeljárási szabályok alapján nincs lehetőség.

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