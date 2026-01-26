3p

Közérdekű Nyugdíj, öngondoskodás

Vigyázat, nem egyszerre érkeznek a nyugdíjak

mfor.hu

Külön időpontban érkezik februárban a számlákra a rendes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj, ez utóbbit egy nappal később utalják. Akinek pedig a postás kézbesíti a járandóságát, ehhez képest pár nap múlva kapja meg a teljes összeget.

Februárban nem egy napon érkezik meg a nyugdíjasok számlájára a februári nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj első részlete, hanem két egymást követő napon fizetik ki teljes egészében a járandóságokat – hívja fel a figyelmet az Economx.

Gulyás Gergely a a lap érdeklődésére korábban hangsúlyozta, nem pénzügyi, hanem kizárólag technikai okai vannak annak, hogy nem egy napon utalják a rendes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíjat, egy napon ugyanis biztonságosan ilyen tömeges tranzakciót nem tartanak megvalósíthatónak. A Bankszövetség kérésére döntöttek így, mivel nincs olyan gyakorlati tapasztalat, mely háromszoros csúcsterhelés esetén valamennyi banki és pénzforgalmi szereplőnél az időben történő lebonyolítást garantálná. Márpedig nem kis mennyiségről, háromszor 2,4 millió tranzakcióról van szó. 

Ezt kell tudni az időpontokról, és arról, kiknek jár a juttatás.

Jobb lesz ezeket észben tartania annak, akit érint
Fotó: DepositPhotos.com
Fotó: DepositPhotos.com

Mikor utalják?

  • Február 12-én, csütörtökön kapják meg bankszámlájukra a  szokásos februári járandóságukat, valamint a 13. havi nyugdíjukat az arra jogosultak.
  • A következő napon, vagyis február 13-án, pénteken érkezik a 14. havi nyugdíj első részlete.
  • Akiknek postás viszi a járandóságukat, azok ehhez képest pár nap múlva kapják meg a pénzt.

Kinek jár 13. és 14. havi nyugdíj? 

A 13. és a 14. havi nyugdíjra az jogosult, aki 2025. december 31-én már legalább egy napja nyugdíjas volt, és  2026 február elsején is nyugdíjas. Ez azt jelenti, hogy az idén januárban elhunyt idősek hozzátartozói már nem kaphatják meg egyik járandóságot sem.

Mennyi a 13. havi nyugdíj összege?

A 13. havi nyugdíj összege pontosan megegyezik a 2026. januári nyugdíjemelést követően kapott, normál hónapra járó juttatással.

Mennyi a 14. havi nyugdíjrészlet összege?

A 14. havi nyugdíjat fokozatosan vezetik majd be. Ez azt jelenti, hogy 2026-ban még nem a teljes összeget, hanem annak csak 25 százalékát folyósítják. 

Kinek jár a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíjrészlet?

Akiknek 2026-ban állapították meg a nyugdíját, azok esetében a januári nyugdíjemelés és a plusz havi juttatások csak 2027-től járnak.

