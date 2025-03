Vigyázzon, ismét támadnak a csalók!

Bizalmas információt (például jelszó, belépési vagy bankkártyaadatok) a NAV nem kér sem sms-ben, sem e-mailben. Az adathalász üzenetekben feltűnő lehet a megfogalmazási, nyelvtani hiba, magyartalan szövegezés, a nav.gov.hu-tól eltérő webcím, emellett azok sokszor privát e-mail-címeket tartalmazhatnak vagy azokról küldhették. A NAV honlapja a www.nav.gov.hu címen található. Az internetes cím ellenőrzésével nagy bizonyossággal kiszűrhetők a hamis – vélhetően csalók által üzemeltetett, adathalász – honlapok is.

Valóban jöhet üzenet a NAV-tól, a csalók is ezt próbálják kihasználni Fotó: Klasszis Média / Dobos Zoltán

A hivatal viszont arra is felhívja a figyelmet,

Márciusban több mint 3,3 millió érintettnek küld gépjárműadó-határozatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve elkészítette 5,6 millió magánszemély szja-bevallási tervezetét. A NAV tárhelyre érkező üzenetekkel elektronikusan, illetve postán kommunikál ügyfeleivel, ez igaz a gépjárműadó-határozatokra és az szja-bevallás tervezetének elkészültéről szóló értesítésre is. Márciusban a NAV-Mobilosok is számíthatnak – az alkalmazásból küldött – rendszerüzenetre. Ezt a figyelmeztető rendszerüzenetet csak azok a NAV-Mobilosok kapják meg, akiknek gépjárműadót kell fizetniük – írja szerdai közleményében az adóhatóság.

Márciusban több millió magánszemélynek, vállalkozásnak küld elektronikus értesítést NAV. Vigyázat, adathalász csalók is próbálkoznak hamis levelekkel, sms-ekkel!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!