Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közérdekű Adóhatósági razziák, bírságok NAV

Vigyázzon: minden ötödik kereskedő trükközik a Balatonnál

mfor.hu

Mintegy kétezer-ötszáz ellenőrzés, ötszáz adóügyi visszaélés – ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári akciójának mérlege a Balatonnál és a Velencei-tónál – jelentette be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn kiadott közleményében.

A Balatonnál és a Velencei-tónál a revizorok több mint kétezer-ötszáz alkalommal végeztek ellenőrzést idén július 10-e és augusztus 31-e között. Az esetek 20 százalékában tapasztaltak jogsértést. Az ellenőrzések során feltárt mulasztásokkal összefüggésben eddig több mint 80 millió forint mulasztási bírságot szabott ki az adóhivatal. A súlyosan mulasztók – a bírság megfizetésén túl – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.

A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adtak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottaikat, betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel. Annak ellenére még mindig sokan kockáztatnak, hogy tavaly augusztus óta duplájára nőtt a mulasztási bírság összeghatára. A NAV azóta kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést.

A NAV ellenőrzéseinek fő célja, a költségvetési bevételek védelme mellett, az adótudatosság fejlesztése és a jogkövetők támogatása, ezért is jelentette be a nyár elején a kiemelt balatoni ellenőrzést, és teszi közzé rendszeresen az adótraffipaxban, hogy melyik vármegyében hol számíthatnak nagyobb valószínűséggel a vállalkozások a revizorok felbukkanására. A revizorok a tisztességes adózókat védik, ellenőrzéseikkel biztosítják, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással ne lehessen tisztességtelen versenyelőnyhöz jutni – fogalmazott a NAV.

(MTI)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Csak úgy pörög az autópiac, nem fogja kitalálni, melyik márka a magyarok kedvence

Csak úgy pörög az autópiac, nem fogja kitalálni, melyik márka a magyarok kedvence

Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az egyszeri szezonális visszaesés, amely tavaly ilyenkor bekövetkezett – közölte a JóAutók.hu hétfőn az MTI-vel, a DataHouse előzetes adatai alapján.

Óriási beruházás a füstmentes jövő érdekében

A Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd eurós gazdasági értéket teremtett az EU-ban – közvetve 1 millió munkahellyel, 19,6 milliárd euró kkv-beszállítói befektetéssel, 2,3 milliárd euró kutatás-fejlesztési ráfordítással – derült ki az EY-Parthenon jelentéséből.

A kormány meghosszabbítja a földalattit Rákosrendezőig – jelentette be Karácsony Gergely

A főpolgármester közösségi oldalán számolt be Rákosrendező jelenlegi helyzetéről. 

Krisán László leköszön a Kavosz éléről

Új korszak kezdődik a társaság életében.

Egy korszak vége: így kapcsolják le a 2G-t

Az évtized végén lehetséges a 2G hálózatok lekapcsolása. 

Itt van, mikor és mennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok

Itt van, mikor és mennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok

Két részletben jön a pénz.

Woltról rendel? Nagyon rossz híreink vannak

Woltról rendel? Nagyon rossz híreink vannak

Súlyos jogsértéseket tártak fel a cégnél, élelmiszerbiztonsági eljárások is folyamatban vannak.

Rekordot döntött a bankszámlák elleni támadások száma

Rekordot döntött a bankszámlák elleni támadások száma

Soha nem látott számban vittek el pénzt az adathalászok az ügyfelek számláiról a második negyedévben. A vállalati ügyfeleket is nagy számban sikerült átverniük a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. A károk döntő részét továbbra is az ügyfelekre hárítják át a bankok. 

Beintett a kormány a külföldi felvásárlónak

Beintett a kormány a külföldi felvásárlónak

A Magyar Állam megtiltotta az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlását.

Magyar Péter leírta: így választják ki a Tisza képviselőjelöltjeit

Magyar Péter leírta: így választják ki a Tisza képviselőjelöltjeit

Tiszta vizet öntött a pohárba Magyar Péter.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168