3p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Közérdekű egyház

Visszakapják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

mfor.hu

Komoly lehetőség előtt az Iványi Gábor vezette egyház a Tisza-kormány hatalomra kerülésével: az eddigi, politikai motivációjú ellehetetlenítés után újra egyházi státuszhoz és a működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz juthatnak. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is.

Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a Tisza-kormány ígérete alapján – írja a Népszava. Erről Iványi Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi.

Így lehetetlenítették el Iványiék egyházát

A fidesz vezette parlament 2010 után kezdte ellehetetleníteni Iványiékat: megfosztották őket egyházi státuszuktól, így a MET jelentős állami forrásoktól esett el. Mostanra milliárdos tartozást halmoztak fel, mivel az állami normatívák hiányát jelentős civil adományozás sem tudta pótolni.

Az elmúlt években visszatérőek voltak az egyház elleni hatósági fellépések. Ezek közül az egyik legemlékezetesebb egy 2022 februárjában történt eset, mely során a NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit. Az esettel kapcsolatban Iványi Gábor lelkész ellen csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádja miatt tettek feljelentést. Iványi a bíróságon a feljelentés visszavonását kérte és politikai indíttatású eljárásról beszélt a NAV-razzia kapcsán – írja a 24.hu.

Budapest Főváros Kormányhivatalat 2024 augusztusában bezáratta a MET-hez tartozó két iskolát, a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot, valamint a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnáziumot. A lépést azzal indokolták, hogy a közműszolgáltatók és a NAV jelzései alapján a fenntartó a felhalmozott közüzemi tartozásaival veszélyezteti a gyermekek folyamatos és biztonságos nevelését. A tanév kezdete előtt ez rengeteg szülőt és diákot hozott nagyon nehéz helyzetbe – ezekbe az iskolákba sok sajátos nevelési igényű gyermek, köztük autista diákok is jártak, akik közül nem mindenkinek sikerült iskolát találni a tanév elkezdéséig, egyes esetekben a mai napig sem.

Megoldást hozhat a kormányváltás

A Tisza-kormány hatalomra kerülésével most megoldódhat Iványi testvérközösségének az ügye. A státusz rendezéshez nem szükséges módosítani az egyházi törvényt, mert az a jelenlegi jogszabályi környezetben is megoldható a MET-et vezető lelkész szerint.

Iványi bizakodó azzal kapcsolatban, hogy ősztől újraindulhatnak a bezárt budapesti és szegedi iskoláik, melyre a gyerekek és szüleik részéről is mutatkozik igény, illetve elmondása szerint a a pedagógusok is szívesen visszamennének oda tanítani. A Wáberer Györgytől kapott 100 millió forintot az iskolai körülmények javítására fordítják. Ezen felül Iványi szeretné, ha néhány – hátrányos helyzetű térségben működő – vidéki iskolájukat is visszaadná az állam.

„Kellemes meglepetés, nagy örömmel tölt el. Ez a parlamenti választás a rendszerváltással vetekedő esemény volt”

– nyilatkozta a lap kérdésre Iványi, aki legfeljebb csak egyszerű többségre és a lengyel politikai helyzethez hasonló küszködésre számított itthon is április 12. után.

Sulyok Tamás köztársasági elnök esetleges távozása során Iványi Gábor neve is felmerülhet, mint lehetséges utód. Ezzel kapcsolatban Iványi úgy nyilatkozott: „nem hiányzik az élettörténetemből, hogy ez megtörténjék”.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.

Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha is köszönetet mondott a magyar kormánynak, miután szerdán az orosz–ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás sújtotta Kárpátalját: becsapódásokat jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.

Százezreknek küldött figyelmeztetést a NAV

Százezreknek küldött figyelmeztetést a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal.

Ezeket a műtárgyakat vitték el a múzeumokból a fényűző kormányzati épületekbe

Ezeket a műtárgyakat vitték el a múzeumokból a fényűző kormányzati épületekbe

A HVG összeszedte, hogy milyen műkincseket zsúfoltak össze a Magyar Péter által a nyilvánosságnak is bemutatott, a Budai Várban felújított kormányzati épületekben.

Ez lehet a sorsa a kormányváltás után az első modellváltó egyetemnek

Elindult a vita az első modellváltó egyetem sorsáról

A Budapesti Corvinus Egyetemen kezdeményezés indult az alapívtányi struktúra lebontására. Az egyetemi vezetés mást javasol, de nem ellenzi az átalakítást.

kormányülés

Megjelentek a rendeletek a Tisza-kormány első, maratoni kormányülése után

Négy miniszter valóban vétójogot kapott a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek szerint.

Itt a vége, megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

Itt a vége, megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

Megszűnt hat év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány.

Kiderült, milyen műkincseket hagyott hátra az Orbán-kormány

97 műkincs a Karmelitában, 8 Rogán Antal minisztériumában.

Ma is jó hírekkel várják az autósokat a benzinkutakon

Ma is jó hírekkel várják az autósokat a benzinkutakon

Csökken a gázolaj ára.

Megfigyelés helyett új alkotmány jön, de a választási rendszerre is gondja lesz Görög Márta tárcájának

Megfigyelés helyett új alkotmány jön, de a választási rendszerre is gondja lesz Görög Márta tárcájának

Meghallgatta Görög Márta leendő igazságügyi minisztert az Országgyűlés illetékes bizottsága kedden. A miniszterjelölt szinte minden területen helyreállításról, fordulatról beszélt. Így érné el, hogy újra legyen közbizalom és jogbiztonság.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG