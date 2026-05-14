Visszakapják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor-féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) a Tisza-kormány ígérete alapján – írja a Népszava. Erről Iványi Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi.

Így lehetetlenítették el Iványiék egyházát

A fidesz vezette parlament 2010 után kezdte ellehetetleníteni Iványiékat: megfosztották őket egyházi státuszuktól, így a MET jelentős állami forrásoktól esett el. Mostanra milliárdos tartozást halmoztak fel, mivel az állami normatívák hiányát jelentős civil adományozás sem tudta pótolni.

Az elmúlt években visszatérőek voltak az egyház elleni hatósági fellépések. Ezek közül az egyik legemlékezetesebb egy 2022 februárjában történt eset, mely során a NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit. Az esettel kapcsolatban Iványi Gábor lelkész ellen csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak vádja miatt tettek feljelentést. Iványi a bíróságon a feljelentés visszavonását kérte és politikai indíttatású eljárásról beszélt a NAV-razzia kapcsán – írja a 24.hu.

Budapest Főváros Kormányhivatalat 2024 augusztusában bezáratta a MET-hez tartozó két iskolát, a Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumot, valamint a Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnáziumot. A lépést azzal indokolták, hogy a közműszolgáltatók és a NAV jelzései alapján a fenntartó a felhalmozott közüzemi tartozásaival veszélyezteti a gyermekek folyamatos és biztonságos nevelését. A tanév kezdete előtt ez rengeteg szülőt és diákot hozott nagyon nehéz helyzetbe – ezekbe az iskolákba sok sajátos nevelési igényű gyermek, köztük autista diákok is jártak, akik közül nem mindenkinek sikerült iskolát találni a tanév elkezdéséig, egyes esetekben a mai napig sem.

Megoldást hozhat a kormányváltás

A Tisza-kormány hatalomra kerülésével most megoldódhat Iványi testvérközösségének az ügye. A státusz rendezéshez nem szükséges módosítani az egyházi törvényt, mert az a jelenlegi jogszabályi környezetben is megoldható a MET-et vezető lelkész szerint.

Iványi bizakodó azzal kapcsolatban, hogy ősztől újraindulhatnak a bezárt budapesti és szegedi iskoláik, melyre a gyerekek és szüleik részéről is mutatkozik igény, illetve elmondása szerint a a pedagógusok is szívesen visszamennének oda tanítani. A Wáberer Györgytől kapott 100 millió forintot az iskolai körülmények javítására fordítják. Ezen felül Iványi szeretné, ha néhány – hátrányos helyzetű térségben működő – vidéki iskolájukat is visszaadná az állam.

„Kellemes meglepetés, nagy örömmel tölt el. Ez a parlamenti választás a rendszerváltással vetekedő esemény volt”

– nyilatkozta a lap kérdésre Iványi, aki legfeljebb csak egyszerű többségre és a lengyel politikai helyzethez hasonló küszködésre számított itthon is április 12. után.

Sulyok Tamás köztársasági elnök esetleges távozása során Iványi Gábor neve is felmerülhet, mint lehetséges utód. Ezzel kapcsolatban Iványi úgy nyilatkozott: „nem hiányzik az élettörténetemből, hogy ez megtörténjék”.