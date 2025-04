Visszakozik a kormány, ezen a területen léphetnek hátrébb

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Navracsics Tibor beszámolt arról is, hogy a balatoni szolgálatilakás-program keretében eddig 27 településen 104 szolgálati lakás épülhet, fiatal szakemberek számára.

A fórumon szó esett a kormány más lakáspolitikai kezdeményezéseiről is. A miniszter bemutatta a Versenyképes járások programját, amely az iparűzési adó növekményét használná térségi felzárkóztatásra, valamint a gyarapodó közösségek támogatását célzó fejlesztéseket. Mint mondta, Magyarország Budapest-túlsúlyos, a főváros lakossága 1990 és 2023 között 330 ezer fővel csökkent, miközben a főváros környéki járások népessége nőtt.

A miniszter vitatta azt az érvet, hogy az ingatlanszerzési korlátozás elértéktelenítené a helyi ingatlanokat. Szerinte a magas árak éppenséggel elzárják a településeket, és megnehezítik a fiatalok letelepedését, ami a helyi gazdaságra is kedvezőtlen hatással lehet. Felidézte, hogy 2010 óta 230 százalékkal nőttek az ingatlanárak Magyarországon, ami uniós szinten is a legnagyobb mértékű emelkedés.

A törvénytervezet öt lehetőséget adna a településeknek a közösségük védelmére: az ingatlanszerzés korlátozását, a helyben lakók elővásárlási jogának általánossá tételét, az ingatlanszerzés és a lakcímlétesítés feltételhez kötését, valamint helyi adók bevezetését. Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy ha a viták folytatódnak, az ingatlanszerzés korlátozását kivehetik a javaslatból, mert a többi négy intézkedés is elégséges garanciát ad.

