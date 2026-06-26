Visszavették az állományba Ruszin-Szendi Romuluszt

„Örömmel osztom meg veletek”, hogy a vezérkari főnök visszavett a Magyar Honvédség tartalékos állományába, így „ismét tartalékos katonaként is szolgálhatok” – fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz pénteken a Facebook-oldalán.

Hozzátette, hogy a tartalékos szolgálatért járó juttatást nem veszi fel. A honvédelmi miniszter csütörtökön a Visegrádi Együttműködés (V4) tagállamainak védelmi minisztereivel egyeztetett, amiről ebben a cikkünkben tudósítottunk:

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„Számomra a haza szolgálata és az iránta érzett elkötelezettség mindig is kiemelten fontos volt, és az is marad. Ez a szolgálat számomra nem csupán egy jogviszony, hanem a bajtársi közösséget, az összetartozást és azt jelenti, hogy újra részese lehetek annak, amit mindig is hivatásomnak tekintettem” – hangsúlyozta.

Közölte azt is, hogy péntek reggel sikeresen teljesítette az ejtőernyős egészségügyi alkalmassági vizsgálatot is, így ismét „ugorhat” a bajtársakkal. A következő repülőnapon már újra láthatja majd a közönség ejtőernyővel ugrani – írta Ruszin-Szendi Romulusz.