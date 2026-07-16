Vitézy Dávid: a közlekedésbiztonság szigorításával az életek megmentése a cél

A kormány társadalmi egyeztetést indít a közlekedésbiztonság javítását célzó intézkedésekről. A visszajelzések alapján még idén készülő jogszabály-módosítások célja nem a bírságokból származó állami bevételek növelése, hanem az emberi életek megmentése – mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten.

A miniszter a Népfürdő utcai villamos megállónál tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az elmúlt évek több halálos budapesti gyorshajtásos balesete – köztük a 2023-as Árpád hídi tragédia és a Váci út-Róbert Károly körút csomópontjában idén tavasszal történt két halálos áldozatot követelő illegális autóverseny – rámutatott arra, hogy a kirívó gyorshajtás és az utcai versenyzés ellen hatékonyabb fellépésre van szükség.

Tavaly Magyarországon 456-an vesztették életüket közúti balesetben, több mint 4500-an súlyosan, és több mint 14 500-an könnyebben sérültek meg az utakon, ez kiemelkedő európai szinten.

Emlékeztetett: amikor megalakult az új kormány, és felkérést kapott a közlekedési és beruházási miniszteri feladatok ellátására, az elsők között kért felhatalmazást Magyar Péter miniszterelnöktől arra, hogy a tárca kiemelt célja legyen, hogy csökkenjen a súlyos sérülésekkel járó közúti balesetek száma. Ennek jegyében indult el a kormánypárt részletes társadalmi egyeztetése a közlekedésbiztonságot érintő kérdésekről – tette hozzá.

Az Árpád hídon rendszeresek a gyorsulási versenyek, ezek ellen is fellépne az új KRESZ

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A kormány azt javasolja, hogy a közlekedési bírságokból származó bevételeket kizárólag közlekedésbiztonsági fejlesztésekre lehessen felhasználni. Ezekből az összegekből egyebek mellett zebrák létesítését, forgalomtechnikai beavatkozásokat vagy egyéb biztonsági beruházásokat finanszírozhatnának, a bevételek egy része pedig az önkormányzatokhoz kerülne – ismertette.

A tárcavezető a miniszterelnök sajtótájékoztatója után jelentette be, hogy a kormany.hu/kozlekedesbiztonsag oldalon több kérdésben is kikérik az emberek véleményét.

A visszajelzések alapján az eredményeket feldolgozzák, és még idén jogszabálymódosításokra kerülhet sor. Hangsúlyozta, hogy a konzultáció nem a KRESZ teljes felülvizsgálatáról szól, az egy későbbi, külön egyeztetés tárgya lesz. A mostani kérdőív kizárólag egyes közlekedésbiztonsági kérdésekre összpontosít – jelezte. Elmondása szerint a kérdőív szeptember elejéig tölthető ki, ezt követően a kormány megkezdi a jogalkotást, és ahol szükséges, még az idén az Országgyűlés elé terjeszti a szükséges törvénymódosításokat.

A miniszter elmondta: a kormány kikéri az emberek véleményét arról, hogy az utcai illegális autóversenyzés önmagában is bűncselekmény legyen-e, amely akár szabadságvesztéssel is büntethető, valamint arról is, hogy az ilyen versenyzés során okozott balesetek esetében indokolt-e a jelenleginél szigorúbb büntetés alkalmazása. A konzultáció része annak vizsgálata is, hogy a kirívó gyorshajtás – például lakott területen 120 kilométer/órát, gyorsforgalmi úton 200 kilométer/órát meghaladó sebesség – önmagában is büntetőjogi tényállás legyen-e, ne csupán szabálysértés.

A kérdőív kitér arra is, hogy az ilyen mértékű gyorshajtással okozott balesetek esetében súlyosabb büntetést kellene-e kiszabni, illetve szigorúbb szankció vonatkozzon-e a visszaeső gyorshajtókra. A konzultáció része, hogy a legsúlyosabb közlekedési jogsértések – például kirívó gyorshajtás, súlyos ittas vezetés vagy vasúti átjáróban elkövetett szabályszegés – esetén elkobozható legyen a jármű. Vitézy Dávid ismertette: a kormány arról is kikéri a lakosság véleményét, hogy a legsúlyosabb közlekedési jogsértések – így a kirívó gyorshajtás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása – esetén alkalmazható legyen-e a jármű elkobzása, amely több európai országban már létező gyakorlat.